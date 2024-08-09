Вторым по скорости роста популярности стал белый – белые смартфоны начали покупать в 1,2 раза чаще, чем в январе-июне 2023.

Согласно данным, представленным командой оператора «МегаФон», интерес россиян к смартфонам золотистого оттенка значительно возрос. В первой половине 2024 года спрос на такие устройства увеличился на 150% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Эти цифры были собраны из продаж розничной сети «МегаФона» и Yota.

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На втором месте по росту популярности находятся белые смартфоны, которые начали покупать на 20% чаще, чем в начале 2023 года. В то же время серые устройства стали менее востребованными: их продажи снизились на 56%.

Тем не менее, наибольшее количество проданных смартфонов по-прежнему составляют классические цвета, такие как черный и синий. Черные устройства составляют более 51% всех продаж, а синие – 18%. Зелёные смартфоны занимают третью позицию с 10%.

Что касается чехлов для смартфонов, яркие расцветки пользуются наибольшим спросом, а розовые аксессуары стали наиболее популярными, увеличившись в покупках на 520%. Однако многие всё еще предпочитают прозрачные чехлы, выбрав их 44% пользователей.

Рост популярности золотистых смартфонов в России можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, этот оттенок стал символом роскоши и статуса, что особенно важно для молодежной аудитории. Золотистые устройства привлекают внимание и выделяются на фоне традиционных цветов, что делает их востребованными среди пользователей, стремящихся к индивидуальности.

Кроме того, производители активно используют маркетинг, подчеркивая стильный дизайн и уникальность золотистых смартфонов. Рекламные кампании акцентируют внимание на современных функциях и технологиях, что добавляет дополнительный стимул к покупке таких устройств.

Снижение популярности серых смартфонов, вероятно, связано с тем, что пользователи ищут более яркие и выразительные варианты, отражающие их личный стиль. Тенденция к выбору белых и золотистых устройств подтверждает стремление к разнообразию в выборе цветовых решений.

В секторе аксессуаров также наблюдается интерес к ярким чехлам, что подчеркивает желание пользователей дополнить свои смартфоны выразительными деталями. Так, рост продаж розовых чехлов свидетельствует о том, что покупатели стремятся добавлять нотки игривости и яркости в повседневную жизнь.

Не следует забывать и о психологическом аспекте. Золотистые смартфоны ассоциируются с успехом и достижениями, что может способствовать повышению самооценки пользователей. Кроме того, мода на уникальные цветовые решения способствует формированию эмоциональной привязанности к изделиям, что делает пользователей более лояльными к маркам, выпускающим такие устройства.