Машины 2024 года дороже: в Красноярске заказ на такой автомобиль можно оформить за 2,5 млн рублей. В Москве такая же машина — уже 2,7 млн рублей.

В России стоимость Toyota Corolla Cross сопоставима с ценой Lada Vesta, при этом японский кроссовер превосходит по мощности. За новую модель просят 2,189 млн рублей во Владивостоке.

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Ранее в июне стоимость Toyota Corolla Cross с бензиновым двигателем на 2,0 литра составляла около 2,5 млн рублей, однако сейчас доступны новые предложения. В этой цене модель 2023 года укомплектована 169-сильным двигателем, вариатором и передним приводом. Продавец уже включил все расходы, такие как таможенные пошлины и доставку до Владивостока, что делает ценовое предложение весьма конкурентоспособным по сравнению с Lada Vesta Sportline.

В 2024 году цены немного выросли: в Красноярске аналогичный кроссовер можно заказать за 2,5 млн рублей, а в Москве — за 2,7 млн рублей. Кроме того, гибридная версия кроссовера с мощностью 196 л.с. теперь тоже дешевле: в Хабаровске её цена составляет 2,95 млн рублей, по сравнению с 3,62 млн рублей в Краснодаре в прошлом месяце.

Toyota Corolla Cross, благодаря своим выдающимся техническим параметрам и стильному внешнему виду, завоевывает популярность среди автолюбителей в России благодаря своей разумной стоимости. В отличие от Lada Vesta, этот кроссовер предлагает не только более высокий уровень мощности, но и проверенную надежность японского бренда, что делает его весьма привлекательным для тех, кто ищет оптимальный вариант.

Дополнительно следует обратить внимание на комфорт и оснащенность Toyota Corolla Cross. Модель 2023 года предлагает современные технологии, такие как мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, продвинутая безопасность и простор салона для пассажиров. Все эти факторы значительно повышают ценность автомобиля в глазах потребителей.



