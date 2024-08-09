Глянцево-черная отделка теперь является стандартной наряду с новыми 19-дюймовыми колесами Berlina Black. Он доступен в трех новых цветах: Solar Silver Metallic, Canyon River Blue Metallic и Urban Gray Pearl. RDX с пакетом Advance Package получил дополнительные детали отделки в цвет кузова. Модели RDX A-Spec получили более агрессивную затемненную отделку, 20-дюймовые диски и значки.

Представлена Acura RDX модели 2025 года, получившая специальную «безрамочную» решетку Diamond Pentagon с переработанным дизайном сетки и узкой рамкой.

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Гладкая черная отделка теперь стандартная, наряду с новыми 19-дюймовыми колесами Berlina Black. Автомобиль доступен в трех новых оттенках: солнечный серебристый, каньонный синий и городской серый перламутр. Модель с пакетом Advance Package отличается дополнительными элементами отделки в цвет кузова. Версия RDX A-Spec выделяется более агрессивной затемненной отделкой, 20-дюймовыми дисками и обновленными значками.

Центральная консоль получила новый дизайн: подстаканники перемещены и увеличены, чтобы разместить беспроводную зарядку, которая раньше находилась в нижней нише. Информация отображается на 10,2-дюймовом дисплее с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В пакете Advance Package предусмотрены полностью кожаный салон, новая подсветка центральной консоли и световые динамики на дверях.

Под капотом обновленного RDX установлен 2,0-литровый четырехцилиндровый турбомотор мощностью 272 л.с., работающий в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом Acura Super Handling, который доступен во всех версиях. Ожидается, что продажи стартуют в конце августа 2025 года.

Внутреннее пространство Acura RDX 2025 года было тщательно переработано для повышения комфорта и удобства. Новая архитектура салона предлагает более эргономичную компоновку, а также улучшенную шумоизоляцию, что создает комфортную атмосферу во время поездок. Увеличенное пространство для хранения и новые технологии управления климатом добавляют удобство в использовании автомобиля.

Технологические обновления включают в себя усовершенствованную мультимедийную систему, обеспечивающую быстрый и удобный доступ к навигации, музыке и телефонным функциям. Пользователи смогут наслаждаться улучшенным качеством звука благодаря аудиосистеме премиум-класса, доступной в более высоких комплектациях.

Что касается безопасности, RDX 2025 года оснащен последними системами активной и пассивной безопасности, включая адаптивный круиз-контроль и систему предупреждения о столкновениях. Эти функции помогают повысить уровень защиты как водителя, так и пассажиров, что делает этот кроссовер отличным выбором для семейных поездок.

Таким образом, Acura RDX 2025 года представляет собой отличный пример сочетания стиля, комфорта и передовых технологий в сегменте компактных кроссоверов.