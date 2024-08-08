Банк пока не собирается предлагать богатым клиентам инвестировать в спотовые биржевые фонды на основе эфира. Однако даже тот факт, что одно из крупнейших кредитных учреждений США рассматривает вложения в два BTC-ETF уже, по мнению экспертов, сигнализирует о более широком внедрении биткоина у розничных инвесторов. Всё это может привести к росту цены ведущей криптовалюты.

С 7 августа почти 1500 финансовых специалистов одного из крупнейших банков США начали привлекать своих клиентов к инвестициям в биткоин-ETF.

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На первом этапе для клиентов Morgan Stanley (NYSE:MS) будут доступны только два американских спотовых ETF — iShares Bitcoin Trust от BlackRock и Bitcoin Fund Wise Origin от Fidelity.

Однако важно отметить, что эти инвестиции смогут рассмотреть лишь состоятельные клиенты с активами от $1,5 млн. Также они должны быть готовы к определённому уровню риска и иметь интерес к спекулятивным вложениям. Представители банка подчеркнули, что инвестиции в указанные биткоин-ETF предназначены только для налогооблагаемых брокерских счетов, а не для пенсионных фондов.

В будущем консультанты Morgan Stanley планируют отслеживать активы своих клиентов в криптовалютах для обеспечения их доходности.

Хотя банк пока не намерен предлагать инвестиции в эфирные ETF, само решение о Bitcoine внушает оптимизм, согласно мнению экспертов, и может способствовать росту цен на ведущую криптовалюту.

С началом новой инициативы Morgan Stanley, интерес к биткоин-ETF среди состоятельных инвесторов может значительно вырасти. Криптовалютный рынок, который ранее был доступен только ограниченному числу трейдеров и инвесторов, теперь становится более доступным через такие финансовые инструменты, как ETF, что может облегчить выход на рынок для крупных вложений.

Помимо потенциальной доходности, эксперты отмечают и растущее признание биткоина как актива. Ожидается, что с увеличением доступности ETF, интерес клиентов к криптовалютам будет расти, что может привести к увеличению спроса и, как следствие, повышению цен на биткоин. Кроме того, глубокое вовлечение Morgan Stanley в криптоинвестирование может побудить другие финансовые учреждения пересмотреть свои стратегии и предложить аналогичные продукты.

Вместе с тем, инвесторы должны быть осторожны, учитывая высокую волатильность криптовалют и необходимость диверсификации своих портфелей в условиях неопределенности.