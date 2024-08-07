Оригинальный Empow имеет длину около 4700 мм при колёсной базе 2736 мм, то есть это авто на верхней границе С-сегмента.

Под этим названием Dodge Attitude будет скрываться перелицованный GAC Trumpchi Empow, который будет оснащен светодиодными фарами и 16- или 18-дюймовыми легкосплавными дисками. Данная модель Empow длиной примерно 4700 мм и с колёсной базой 2736 мм принадлежит к верхней части С-сегмента.

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Внутреннее пространство автомобиля радует двумя крупными экранами: для приборов и мультимедийной системы. Также предусмотрены различные системы помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение и функцией помощи в пробках. В дополнение к ним должны быть доступны ассистенты дальнего света, предупреждения о выезде за границы полосы и система распознавания дорожных знаков.

Empow укомплектован 1,5-литровым двигателем, развивающим 168 л. с. и крутящим моментом в 270 Нм. Ожидается, что этот мотор будет установлен и на Dodge, а также дополнен семиступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением.

Автомобили будут собираться в Мексике. Это не первое сотрудничество между Dodge и GAC; например, модель Journey — это GAC Trumpchi GS5. Тем не менее, эти автомобили предназначены исключительно для латинского рынка.

Dodge Attitude объединяет в себе элементы современного дизайна и функциональности, которые привлекут внимание как местных покупателей, так и иностранных экспертов. Ожидается, что благодаря высокому уровню оснащения и продуманным системам безопасности, эта модель привлечет внимание в сегменте компактных седанов. Одной из ключевых особенностей является то, что автомобиль будет предлагаться в различных комплектациях, позволяющих покупателям выбрать идеальный вариант, соответствующий их потребностям.

Также стоит отметить, что планируемое производство в Мексике понижает затраты на логистику и позволяет быстрее реагировать на изменения спроса на местном рынке. Совместное предприятие между Dodge и GAC продолжает развиваться, и данная модель может стать знаковым шагом в укреплении их позиций в Латинской Америке.

Учитывая растущий интерес к экологически чистым автомобилям, возможно, что будущие версии Dodge Attitude будут оснащаться гибридными или электрическими силовыми установками, что позволит расширить аудиторию и адаптироваться к стремительно меняющимся условиям автомобильного рынка.

Кроме того, внедрение современных информационных технологий в Dodge Attitude делает его особенно привлекательным для молодежной аудитории. Интерактивные мультимедийные системы, поддерживающие подключение по Bluetooth и Apple CarPlay/Android Auto, обеспечивают удобное взаимодействие с мобильными устройствами. Возможности настройки комфорта, такие как отопление сидений и климат-контроль, создают идеальные условия для водителя и пассажиров в любое время года.