Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Запуск первого компонента Haven-1 планируется во второй половине 2024 года с помощью SpaceX Falcon 9
Haven-1 — это 10-метровая космическая станция, которая будет служить лабораторией невесомости для компаний, правительств и частных лиц. Её уникальность заключается в том, что она будет состоять из нескольких вращающихся модулей, генерирующих следовые количества гравитации, что сделает Haven-1 первой в мире станцией для исследований в области микрогравитации.

Вращающиеся модули станут основой создания условий микрогравитации для научных исследований, разработки новых материалов и космического туризма. Международная космическая станция, являющаяся наиболее долгоживущей орбитальной лабораторией, скоро завершит свою работу. На её место придут новые платформы, такие как Haven-1, разработанная компанией Vast.

реклама

Haven-1 представляет собой космическую станцию длиной 100 метров, которая предложит услуги лаборатории невесомости для государственных и частных организаций. Главное её отличие — это наличие нескольких вращающихся модулей, создающих микрогравитацию, что сделает её уникальным устройством для исследований в этой области.

На этой неделе Vast раскрыла дополнительные подробности о Haven-1. Станция будет оснащена десятью слотами для полезной нагрузки, каждый из которых размером с микроволновую печь и способен принимать оборудование весом до 30 кг. Каждый слот будет обеспечен мощностью 100 Вт, что позволит проводить исследования в медицине, материаловедении и биотехнологиях. 

Дополнительно стоит отметить, что Haven-1 будет предлагать гибкую конфигурацию, позволяя исследовательским группам адаптировать свои технологии и экспериментальные установки в зависимости от конкретных нужд. Виртуальная платформа управления позволит удалённо мониторить и управлять экспериментами, обеспечивая возможность для обмена данными в реальном времени. Это будет особенно важно для научных команд, работающих с высокотехнологичными и чувствительными системами.

Поскольку Haven-1 предназначена как для государственного, так и для частного секторов, она открывает новые горизонты для космического туризма. Возможность проводить короткие экскурсии по станции и наблюдать за процессами, происходящими в условиях микрогравитации, станет привлекательной для туристов и исследователей.

Кроме того, развитие Haven-1 может вдохновить другие компании на создание аналогичных платформ, способствуя дальнейшему развитию коммерческого космоса. За последние годы наблюдается рост интереса к частным инвестициям в космические технологии, и Haven-1 станет ярким примером того, как частный сектор может дополнить существующие государственные программы и расширить горизонты научных исследований в космосе.

Развитие Haven-1 также обещает создание новых рабочих мест и развитие смежных отраслей, таких как обучение и подготовка специалистов в области космических технологий. Партнёрства с университетами и научными учреждениями смогут обеспечить квалифицированные кадры и внести значительный вклад в исследования, направленные на решение актуальных задач, связанных с долгосрочным пребыванием человека в космосе.

#исследования #космическая станция #космические технологии #космический туризм #микрогравитация #haven-1 #vast #вращающиеся модули #коммерческий космос #орбитальная лаборатория
1
Показать комментарии (1)
Центр онкологии Техасского университета отправит Т-клетки на МКС
Ростех представил новые СВЧ-приборы для космоса в качестве замены импортных аналогов
В костюмах для плавания на Олимпиаде-2024 используются космические технологии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия создала дрон «Воган-9СП», который будет охотиться на украинские БПЛА
5
Задержка возвращения космического корабля Starliner на Землю может ещё больше затянуться из-за ПО
2
Иранские беспилотники Shahed-238 могут перехватывать дроны MQ-9 Reaper США
+
Xiaomi выпустила маршрутизатор BE6500 Wi-Fi 7 стоимостью 70 долларов
+
Bloomberg: Уоррен Баффет вышел из акций Apple, Bank of America и других, перед их падением
1
Австрийский наблюдатель поделился снимками секретного китайского космического самолета
3
В России построят роскошный электрический круизный лайнер для путешествий по Байкалу
5
Lenovo начала продажи ThinkBook Plus Gen5 Hybrid - ноутбук и планшет в одном устройстве
+
Microsoft выпустила обновление для Windows 10 и 11 с уведомлением о необходимости обновить ОС или ПК
12
Исследование показало, что бозон Хиггса может угрожать стабильности нашей Вселенной
+
Российские инженеры отправили в СВО первую партию дронов «Ветер» с системой наведения на базе ИИ
5
КАМАЗ запускает новую модификацию двигателей для гусеничных бульдозеров ЧЕТРА
+
NVIDIA выпустила драйвер Game Ready 560.81 и добавила в бета-версию NVIDIA App новые возможности
4
Меркурис: ВСУ может остаться без ракет в случае эскалации на Ближнем Востоке
+
В Крыму обновят трассу соединяющую Симферополь и Черное море
1
Nvidia разыгрывает игровой ПК на базе RTX 4090
3
AMD может готовить новые бюджетные видеокарты Radeon RX 7400 и RX 7300
1
Новая функция на смартфонах Xiaomi поможет обнаружить скрытые камеры
+
В 2025 году часть участка «Север – Юг» в Дагестане станет четырехполосной
+
Братья Руссо и Стивен МакФили планируют возвращение к проверенным методам в новых "Мстителях"
+

Популярные статьи

Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
148
«Изделие 720» – чем опасна новая "треугольная" ракета ВС РФ и что о ней известно
4
Субъективный топ фильмов о глобальных катастрофах
9
"Mullet MadJack" - краткий обзор игры
1
GeForce GTX 1660 SUPER vs GeForce RTX 4060 – стоит ли покупать старую видеокарту на вторичном рынке
11
Клонирование жесткого диска в Windows 11 - пошаговое руководство
4
5 лучших веб-браузеров с искусственным интеллектом в 2024 году
2
Слезы олдфага - вспоминаем лучшие игры 1999 года
24
6 способов с пользой использовать старый компьютер и ноутбук — не спешите продавать их на Авито
31
Подсчитываем, сколько стоит самый популярный в мире игровой компьютер на основе статистики Steam
1

Сейчас обсуждают

Никита Ермолаев
21:09
Ещё что за новости, деградация от напряжения, а не от температуры. Кремний утюгом греют, паяльной станцией до 250°
Ryzen 7 9700X показал неудовлетворительные результаты в играх, проиграв даже Core i5-14600K
Ополченец с дивана
21:09
В Курской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за атаки ВСУ, сообщил врио губернатора Смирнов
Путин впервые прокомментировал вооружённую агрессию ВСУ в Курской области
BOBIUS
21:07
Ну есть и есть, тебе-то что с того?
«Изделие 720» – чем опасна новая "треугольная" ракета ВС РФ и что о ней известно
FelsheR-BANz
21:05
Это значит что они одинаковые, а афтор сам олень и других держит.
Ryzen 7 9700X показал неудовлетворительные результаты в играх, проиграв даже Core i5-14600K
FelsheR-BANz
21:00
Он может и никогда не деградировать!) Корки помниться тоже деградировали, а до сих пор на них миллионы сидят и они прекрасно работают!))
Ryzen 7 9700X показал неудовлетворительные результаты в играх, проиграв даже Core i5-14600K
scvitaly
20:54
Что за бред ?! Какая "вторая половина 2024" ? В лучшем случае планируют запустить ближе к концу 2025! https://en.wikipedia.org/wiki/Haven-1
Запуск станции Haven-1 запланирован на вторую половину 2024 года с помощью SpaceX Falcon 9
Vorvort
20:51
65 Ватт у 9700X и быстрее 7700X 105 Ватт, браво!
В сети появились первые независимые обзоры и тесты процессоров Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X
Artem4ikYTV2
20:49
тоже плевать
Почему не стоит отказываться от Windows 10 прямо сейчас, и когда придёт время установить Windows 11
Апшеронский скакел
20:46
Тебя от галоперидола отпустило?
GeForce RTX 4060 Ti vs Radeon RX 7700 XT – почему вам стоить отказаться от покупки видеокарты NVIDIA
Дмитрий Соловьев
20:35
Какой еще внутренний контролер питания?
Ryzen 7 9700X показал неудовлетворительные результаты в играх, проиграв даже Core i5-14600K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем