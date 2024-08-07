В четверг, 1 августа 2024 года, Китай успешно запустил второй геостационарный спутник связи из новой серии. Ракета Long March 3B стартовала в 9:14 утра по восточному времени (13:14 UTC) с космодрома Сичан, расположенного на юго-западе Китая. Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASC) объявила, что запуск прошёл полностью успешно.

Китай продолжает активное развитие своих спутниковых технологий, стремясь обеспечить общую ёмкость высокопроизводительных спутников связи более 500 Гбит/с к 2025 году. В четверг, 1 августа 2024 года, был осуществлён успешный запуск второго геостационарного спутника из новейшей серии. Ракета Long March 3B стартовала с космодрома Сичан в 9:14 по местному времени.

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Полезная нагрузка этого запуска – спутник High orbit internet satellite-02. О первом спутнике данной серии стало известно 29 февраля 2024 года. Подробности о назначении и характеристиках нового спутника пока остаются неизвестными, так как Китайская академия космических технологий (CAST) не раскрывает информацию о новых проектах.

Китай уже активно использует спутники ChinaSat, и в ближайшие годы ожидается запуск низкоорбитальных спутниковых комплексов, таких как Guowang и G60 Starlink. К концу «14-й пятилетки» предполагается, что объём спутниковой связи существенно вырастет, что укрепит позиции Китая в сфере космических технологий.

Космическая программа Китая продолжает набирать обороты, и успешный запуск спутника High orbit internet satellite-02 является ярким примером этой динамики. Новый спутник, как и его предшественник, станет важной частью стратегии повышения общего объема спутниковой связи и улучшения доступа к интернету для различных пользователей, включая как городское, так и сельское население.

Согласно плану, к 2025 году общая ёмкость спутниковой связи Китая достигнет более 500 Гбит/с, что позволит значительно повысить качество услуг связи и расширить их доступность. В этом контексте дальнейшие разработки в области низкоорбитальных спутников, как Guowang и G60 Starlink, могут значительно улучшить характеристики сетевой инфраструктуры.

Китайская академия космических технологий, не раскрывая подробностей о новых проектах, уже продемонстрировала высокие стандарты в производстве спутников. Ожидается, что это укрепит глобальные позиции Китая в сфере космических технологий и повысит его конкурентоспособность на международной арене. страны, и может создать новые экономические возможности в области телекоммуникаций.

Разработка новых спутников и технологий связи не только служит стратегическим интересам Китая, но и открывает перспективы для международного сотрудничества. В результате соединения усилий с другими странами в области космических исследований можно ожидать не только технические достижения, но и экономические выгоды. Совместные проекты могут стимулировать инвестиции и создать новые рабочие места, что особенно актуально для стран, стремящихся развивать свои телекоммуникационные сети.