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В Москве продают китайский гиперкар GAC Aion Hyper SSR за 32 миллиона рублей
Гиперкар оснащен силовой установкой из нескольких электромоторов общей мощностью 1224 л.с. Привод — полный. Емкость тяговой аккумуляторной батареи составляет 74,7 кВт·ч, запас хода — до 506 км. Как пишет продавец, гарантия на тяговую батарею пожизненная, гарантия на другие узлы и агрегаты — 3 года.

В Россию поступил уникальный гиперкар GAC Aion Hyper SSR с мощностью 1224 л.с. и пожизненной гарантией на аккумулятор. Дилер из Москвы представил модель Ultimate Track Edition с карбоновым кузовом, которая, возможно, стала первой в своем роде, ввезенной в страну без предварительного заказа.

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Эта машина оснащена несколькими электромоторами и полным приводом, а ёмкость батареи составляет 74,7 кВт·ч, что обеспечивает дальность поездки до 506 км. Гарантия на аккумулятор пожизненная, тогда как на другие компоненты действует трёхлетнее гарантийное обеспечение.

Модель GAC Aion Hyper SSR Ultimate Track Edition — это наиболее заряженная версия автомобиля, предназначенная для трековых заездов. Разгон до 100 км/ч осуществляется менее чем за 2 секунды. Ценник на данный гиперкар доходит до 32 миллионов рублей, в то время как Ferrari California T можно купить в России за 15 миллионов рублей.

Помимо этого, впечатляет и продуманная система охлаждения, благодаря которой автомобиль способен сохранять высокие показатели производительности даже в условиях сложных заездов. Дизайнеры уделили внимание не только функциональности, но и эстетике, создав уникальный внешний вид, который притягивает взгляды на дороге и треке.

Кроме того, GAC Aion Hyper SSR Hyper Track Edition обеспечивает не только высокую производительность, но и выдающуюся безопасность. Оснащенный передовыми системами активной и пассивной безопасности, этот гиперкар предлагает водителю и пассажирам уверенность на треке и за его пределами. Инновационные технологии, такие как адаптивный круиз-контроль и системы помощи при вождении, помогают оптимизировать навыки и сосредоточиться на максимальном результате.

#технологии #электромобили #безопасность #аккумулятор #производительность #гиперкар #gac aion #ultimate track edition #карбоновый кузов #трековые гонки
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