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Xiaomi планирует выйти на глобальный рынок и войти в топ-5 автопроизводителей, сообщил Лей Цзюнь
Также Цзюнь подчеркнул, что уже к началу ноября текущего года производитель достигнет показателей годового плана корпорации по выпуску 100 тысяч единиц электрокаров.

Глава компании Xiaomi, Лей Цзюнь, заявил, что их цель — стать одним из пяти лучших автопроизводителей в мире. Xiaomi планирует выйти на глобальный автомобильный рынок и уже скоро начнет активную реализацию своих амбициозных намерений. «Мы нацелены на то, чтобы занять позицию в пятерке лидеров, и уверены, что выйдем на рынок в нужный момент», — отметил Цзюнь.

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По его словам, к началу ноября текущего года компания готова достичь годового показателя в 100 тысяч электромобилей. В настоящее время модельный ряд Xiaomi включает только седан SU7, однако в 2025 году планируется запустить производство электрического кроссовера, который называют перспективным конкурентом Ferrari. Еще через год можно ожидать появления новой модели, которая будет соперничать с брендом Li Auto.

Электрический седан SU7 оснащен двумя электромоторами, общей мощностью 673 л.с., и способен проехать до 830 км на одном заряде. В Китае его цена варьируется от 215,9 до 299,9 тыс. юаней (около 2,6−3,6 млн рублей). В России стоимость модели составляет 7,9 млн рублей, с возможными скидками до 7,35 млн рублей.

В своем стремлении к мировому лидерству, Xiaomi активно инвестирует в исследования и разработки, вкладывая значительные средства в усовершенствование технологий электромобилей. Компания также планирует расширить свою сеть зарядных станций, чтобы обеспечить удобство для своих клиентов по всему миру.

В дополнение к своему амбициозному плану по производству электромобилей, Xiaomi также стремится внедрить инновационные технологии в свои автомобили. Это включает в себя автономные системы вождения, которые будут предлагаться как опция для всех моделей, начиная с 2026 года.

В то же время, Xiaomi активно работает над улучшением своей инфраструктуры обслуживания. Компания планирует открыть новые сервисные центры в ключевых городах по всему миру, чтобы обеспечить быстрый и качественный сервис для своих клиентов.

Xiaomi действительно активно развивает свою стратегию в сфере электромобилей, что может привести к значительным переменам на автомобильном рынке. Инвестиции в исследования и разработки подчеркивают серьезный подход компании к созданию не только высококачественных, но и безопасных транспортных средств.

Внедрение автономных систем вождения — это важный шаг, позволяющий улучшить как безопасность, так и удобство использования автомобилей. Такие технологии могут привлечь внимание потребителей, желающих опробовать новейшие достижения в области автотехнологий.

Расширение сети зарядных станций также является ключевым фактором. Удобный доступ к зарядной инфраструктуре может сыграть решающую роль в принятии решения о покупке электромобиля. Если владельцы автомобилей Xiaomi увидят, что зарядка автомобилей стала доступнее, это будет непосредственно способствовать росту доверия и лояльности к бренду.

Создание новых сервисных центров для поддержки клиентов — это дополнительный элемент, который позволит компании установить прямая связь с пользователями и быстро реагировать на их запросы. Это поможет не только улучшить качество обслуживания, но и создать положительный имидж компании как надежного производителя.

В целом, амбициозные планы Xiaomi по разработке электромобилей, в сочетании с развитием инфраструктуры и сервисной поддержки, создают основу для успешного конкурентного взаимодействия с другими крупными игроками на рынке. Ожидается, что эти действия не только укрепят позиции Xiaomi, но и внесут новые стандарты в индустрию электромобилей.

#xiaomi #технологии #электромобили #инфраструктура #кроссовер #зарядные станции #su7 #автономное вождение #автопроизводители #лей цзюнь
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