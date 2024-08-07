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Microsoft выпустила обновление для Windows 10 и 11 с уведомлением о необходимости обновить ОС или ПК
Обновление автоматически устанавливается на Windows 10 и 11, если текущая версия операционной системы на ПК приближается к концу срока обслуживания или уже вышла из него.

Компания Microsoft выпустила обновление KB5001716, нацеленное на обновление элементов службы «Центра обновления Windows» и мотивирование пользователей на обновление операционной системы или даже аппаратного обеспечения.

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Данное обновление устанавливается автоматически для версий Windows 10 и 11 в том случае, если текущая версия операционной системы на компьютере приближается к окончанию периода поддержки или уже не соответствует требованиям.

По словам Microsoft, переход на новую версию ОС обеспечивает доступ к современным функциям и повышает уровень безопасности.

После установки KB5001716 пользователи могут начать получать уведомления о проблемах, мешающих «Центру обновления Windows» поддерживать систему в актуальном состоянии. К примеру, может появиться сообщение о том, что текущая версия Windows больше не поддерживается или что машина не соответствует минимальным системным требованиям для актуальной версии ОС.

Важно отметить, что такие уведомления могут появляться даже в полноэкранном режиме, при игре или во время активной работы. 

Также, с учетом ужесточения требований безопасности, Microsoft настоятельно рекомендует пользователям обратить внимание на обновления, которые улучшают защиту данных и системы в целом. Устаревшее программное обеспечение становится уязвимым перед новыми угрозами и атаками, что может значительно увеличить риски для бизнеса и личных данных.

В случае игнорирования уведомлений обновления, пользователи могут столкнуться с ухудшением производительности системы и несовместимостью с новыми приложениями и услугами. Это может привести к потере функциональности, что в свою очередь негативно скажется на рабочем процессе.

Чтобы избежать подобных проблем, Microsoft предлагает не только обновление программного обеспечения, но и, в некоторых случаях, обновление аппаратной части компьютеров, что поможет пользователям обеспечить необходимую производительность и безопасность. 

Также, пользователям следует учитывать, что многие обновления содержат не только патчи безопасности, но и новые функции. Это может быть особенно актуально для бизнес-пользователей, работающих с современными программными решениями, которые зависят от актуальности системы для обеспечения производительности и интегрируемости с другими инструментами. 

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