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В Норвегии построена крупнейшая в мире солнечная электростанция с вертикальными панелями
Солнечные панели мощностью по 200 Вт местная компания Over Easy Solar разместила в количестве 1242 штук на площади 2500 м2. Заявленная мощность поля достигает 248 кВт. За год электростанция сможет выработать до 219 МВт·ч электричества.

На крыше футбольного стадиона «Уллевол» в Осло построена уникальная солнечная электростанция. Установка, состоящая из 1242 панелей мощностью 200 Вт каждая, охватывает площадь в 2500 м2 и обеспечивает максимальную мощность в 248 кВт. Система позволит генерировать до 219 МВт·ч электричества в год, демонстрируя эффективность даже в условиях ограниченного солнечного света, характерного для региона. 

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Вертикальная ориентация не только увеличивает производительность солнечных панелей, но и создаёт дополнительные преимущества. Инженеры отметили, что вертикальные панели легче обслуживать, а также они значительно упрощают доступ к крыше для оценки состояния. Это делает их идеальным решением для городских зданий и стадионов, где пространство ограничено.

Работа с отражением солнечных лучей и использование двухстороннего освещения обеспечивают панелям ещё большую эффективность, подчеркивая важность данного направления в развитии возобновляемых источников энергии. Ожидается, что опыт Норвегии вдохновит другие страны на внедрение подобных технологий, что приведет к новым рекордам в сфере солнечной энергетики.

Благодаря вертикальным панелям, солнечная электростанция на стадионе «Уллевол» не только повышает уровень использования возобновляемых источников энергии, но и демонстрирует новые подходы к интеграции солнечной энергетики в городскую среду. Вертикальная установка позволяет панели получать солнечную энергию под разными углами в течение дня, максимизируя продолжительность светового дня и производительность. Это особенно важно для регионов с переменчивым климатом, где не всегда можно рассчитывать на прямые солнечные лучи.

Кроме того, проект стал важным шагом в направлении устойчивого развития. Электростанция не только снижает углеродный след стадиона, но и служит примером для других городов, стремящихся к экологическим инициативам. Внедрение такой технологии может вдохновить другие спортивные сооружения и крупные здания, представляя солнечную энергетику как жизнеспособный источник электроэнергии для общественных и частных объектов.

С точки зрения экономики, ожидается, что подобные проекты будут более выгодными в долгосрочной перспективе, так как они снижают затраты на электроэнергию и способствуют созданию рабочих мест в области установки и обслуживания солнечных систем. Таким образом, электростанция в Осло может стать катализатором для распространения передовых технологий в сфере солнечной энергетики по всему миру.

#инновации #норвегия #солнечная энергетика #возобновляемая энергия #солнечная электростанция #городская среда #экологическая устойчивость #вертикальные панели #осло #стадион уллевол
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В Норвегии построена крупнейшая в мире солнечная электростанция с вертикальными панелями
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