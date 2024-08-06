Технология большой языковой модели (LLM) была загружена в Национальную лабораторию Международной космической станции (МКС) в рамках эксперимента с полезной нагрузкой.

Компания Booz Allen Hamilton 1 августа объявила о успешном развертывании первого генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в космосе. Этот инструмент, основанный на технологии большой языковой модели (LLM), был интегрирован в Национальную лабораторию Международной космической станции (МКС) в рамках экспериментальной миссии.

реклама

Приложение LLM было установлено на станцию Spaceborne Computer-2 от Hewlett Packard Enterprise, размещённую на борту МКС. Как сообщает NASA, это оборудование предназначено для изучения возможности использования коммерческих компьютерных систем для ускорения научных исследований путём обработки данных с помощью периферийных вычислений и искусственного интеллекта.

Booz Allen Hamilton создала свою модель всего за восемь недель. По словам представителей компании, она призвана значительно упростить удалённую обработку данных и помочь научному персоналу извлекать важную информацию и решать сложные задачи с помощью обработки естественного языка.

Крис Богдан, исполнительный вице-президент компании, подчеркнул, что внедрение генеративного ИИ в космическую сферу открывает новые горизонты для разработки важных решений, соответствующих миссии Booz Allen по внедрению ИИ-технологий в различные области.

Внедрение генеративного ИИ на МКС открывает новые перспективы для научных исследований, позволяя ускорить анализ больших объемов данных, собранных в ходе экспериментов. С помощью мощностей Spaceborne Computer-2 ученые смогут быстрее получать результаты, что значительно повысит эффективность и продуктивность научных процессов. Это особенно актуально в условиях ограниченного времени и ресурсов, доступных на орбите.

Кроме того, использование ИИ для обработки данных позволит сократить вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором. Автоматизация многих рутинных задач освободит время для исследовательского персонала, позволяя им сосредоточиться на более сложных и творческих аспектах своей работы. Генеративные модели также могут предоставлять инсайты и рекомендации в реальном времени, что окажет значительное влияние на принятие решений.

Интеграция ИИ в космические миссии также расширяет горизонты для будущих исследований и разработок. Это может привести к созданию новых технологий и методов, которые найдут применение не только в космосе, но и на Земле, в самых различных отраслях.