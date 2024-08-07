«Это первый раз, когда моделирование отследило процесс, в ходе которого мелкая пыль превращается в гигантские планеты», — сказал Томми Чи Хо Лау, ведущий автор исследования.

Ученые разработали новую модель, которая проливает свет на процесс образования газовых и ледяных гигантов в нашей Солнечной системе. Согласно этой модели, кольцевые возмущения в протопланетном диске создают оптимальные условия для быстрого формирования планет.

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Традиционная теория аккреции, предложенная Отто Шмидтом в 1944 году, предполагает, что планеты формируются через накопление мелких частиц. Однако она не может объяснить, как газовые гиганты образуются так далеко от своих звезд. Новая работа исследователей из Мюнхена, опубликованная в журнале Astronomy and Astrophysics, нацелена именно на эти недочеты.

Исследования показали, что кольцевые возмущения могут приводить к образованию нескольких газовых гигантов одновременно. Материалы скапливаются в этих областях, создавая давление и способствуя следующему этапу формирования планет. Это может объяснить не только существование Юпитера и Нептуна, но и другие наблюдаемые структуры в внешних солнечных системах.

Таким образом, новые открытия помогают астрономам глубже понять механизмы формирования планет и их разнообразие.

Дополнительно важно отметить, что кольцевые возмущения в протопланетном диске создают локализованные зоны высокой плотности, где гравитационные силы начинают доминировать. Это приводит к образованию так называемых "планетезималей", которые, объединяясь, могут образовать более крупные тела. Подобные факторы усиливают взаимодействие между частицами, что ускоряет процесс формирования планет и делает его более эффективным.

Также стоит отметить, что новая модель учитывает влияние магнитных полей и турбулентности в газовом диске. Эти факторы могут существенно менять динамику аккреции и способствовать образованию газовых гигантов на больших расстояниях от их звезд. Это открытие может изменить наше представление об условиях, необходимых для формирования таких объектов в других звездных системах.

Предложенная модель предлагает объяснение и для множества экзопланет, обнаруженных в последние годы, многие из которых имеют характеристики, аналогичные гигантам нашей Солнечной системы. Таким образом, новые исследования открывают перспективы не только для изучения своего космоса, но и для поиска новых экзопланет, а также для понимания процессов формирования планет в различных астрофизических условиях.