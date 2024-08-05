Обновленный семейный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max принял участие в публичных ресурсных испытаниях силового агрегата, по итогам которых был зафиксирован результат в Книге рекордов России и получен сертификат «Проверено Авто Года».

Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max успешно прошел тестирование и получил сертификат из Книги рекордов России. Об этом стало известно от прес-службы компании. Испытания проводились на ЦКАД, где три автомобиля неоднократно курсировали на протяжении пяти дней под управлением 12 тест-пилотов. С 22 по 27 июля автомобили преодолели 12 414 км без каких-либо технических проблем.

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Тестовые машины не подвергались дополнительной подготовке и были серийными моделями, доступными для покупателей. Рестайлинговая версия оснащена 1,6-литровым бензиновым турбодвигателем и семиступенчатой трансмиссией DCT, обеспечивая мощность в 150 л.с. и крутящий момент 275 Нм.

Chery Tiggo 7 Pro Max стал самым востребованным кроссовером C-класса в России, завоевав интерес более 117 000 семей. 29 июня была представлена обновленная версия, отличающаяся повышенной технологичностью и комфортом, а также надежностью, на которую сделал акцент производитель.Успех Chery Tiggo 7 Pro Max на испытаниях стал важной вехой для компании, подчеркивающей надежность и качество своих автомобилей. Этот кроссовер совмещает в себе современный дизайн, передовые технологии и комфорт, что делает его идеальным выбором для российской аудитории. Новый рекорд подтверждает не только выдающиеся технические характеристики, но и высокую уверенность потребителей в продукте.

Обновленная версия Chery Tiggo 7 Pro Max предлагает расширенные функции безопасности и модернизированную мультимедийную систему, что способствует улучшению общего пользовательского опыта. Автомобиль также был оснащён более эффективной системой управления движением, что делает его одним из наиболее привлекательных предложений на рынке.

Кроме того, успешное завершение тестов на ЦКАД подчеркивает стратегию компании, направленную на увеличение присутствия в России. Chery активно развивает сеть сервисных центров и поддерживает доступные условия финансирования, что дополнительно привлекает покупателей. В результате Chery Tiggo 7 Pro Max уверенно занимает свою позицию в сегменте кроссоверов, продолжая расширять свою аудиторию.Также стоит отметить, что Chery Tiggo 7 Pro Max не только выделяется на фоне конкурентов своими характеристиками, но и предлагает привлекательное соотношение цены и качества. В условиях растущей конкуренции на российском рынке кроссоверов, данный автомобиль становится выбором для тех, кто ищет надежность и инновации по разумной цене.

Кроссовер также предлагает разнообразие комплектаций, что позволяет клиентам выбрать модель, соответствующую их специфическим потребностям и предпочтениям. Варианты как с передним, так и с полным приводом обеспечивают уверенное управление в любых дорожных условиях, что особенно актуально для российских реалий.