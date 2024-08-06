Единственное официальное изображение демонстрирует, судя по всему, крышку моторного отсека, которая не похожа на аналогичную деталь прочих автомобилей Pininfarina, включая купе Battista.

Ателье Pininfarina опубликовало первое изображение своего нового автомобиля, который дебютирует на Monterey Car Week в Калифорнии 9 августа. Этот уникальный экземпляр был создан по специальному заказу одного клиента, но его подробные характеристики пока не раскрыты.

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На единственном официальном изображении видно, что крышка моторного отсека отличается от аналогичных элементов других моделей Pininfarina, в том числе от купе Battista.

Новый автомобиль позиционируется как уникальное произведение искусства, которое подтвердит способность Pininfarina создавать индивидуальные кузова для взыскательных заказчиков. Известно, что заказчик из Северной Америки активно участвовал в разработке.

По одной из версий, новинка основана на платформе суперкара Battista, что предполагает наличие четырех электродвигателей с общей мощностью 1900 л.с., способных разгонять автомобиль до 100 км/ч менее чем за две секунды. Информация о стоимости нового эксклюзива пока не разглашается, однако базовая модель Battista стоит от 2 миллионов евро.

Изображение нового автомобиля Pininfarina вызвало бурное обсуждение среди автолюбителей и коллекционеров. Уникальный дизайн и эксклюзивные материалы явно подчеркивают желание заказчика создать нечто большее, чем просто автомобиль – это выразительное художественное произведение, которое должно стать центром внимания на любом мероприятии. Ателье известно своим тщательным вниманием к деталям, и этот проект не станет исключением.

Некоторые аналитики предполагают, что новый автомобиль будет отличаться не только мощностью, но и высокими технологиями. Возможное применение системы управления, аналогичной той, что используется в Battista, может обеспечить невиданные ранее возможности в плане динамики и маневренности. Ожидается, что сочетание интеллектуального дизайна и современного электромоторного привода сделает эту модель выдающимся представителем нового поколения суперкаров.

С учетом того, что такой эксклюзивный проект создается для конкретного клиента, нельзя исключать наличие индивидуальных опций, таких как персонализированные элементы интерьера или особые технические решения. Встреча нового автомобиля с публикацией, вероятно, станет важным событием для мира автоиндустрии, демонстрируя силу итальянского дизайна и инженерной мысли.