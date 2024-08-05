На российский рынок успел выйти дорестайлинговый Carnival. Поставки Kia зарубежной сборки и производство моделей в России официально прекратились в 2022 году. Однако обновлённый вэн в числе прочих моделей бренда ввозится к нам по «серым» каналам.

Корея продолжает удивлять автолюбителей, представив обновлённый модельный ряд минивэна Carnival. Несмотря на то, что официальные продажи на российском рынке были приостановлены, интерес к автомобилю не угас. Недавно в открытой базе ФИПС был опубликован патент на новый дизайн Carnival, который свидетельствует о готовности компании к активизации своей позиции на рынке.

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Обновленная версия минивэна была представлена в ноябре 2023 года и претерпела серьезные изменения внешнего оформления. Внутри автомобиля появилось множество новых технологий, включая сканер отпечатков пальцев, что добавляет нотку современности и уюта. Особенно привлекательна версия High Limousine с увеличенной крышей и ограниченным числом посадочных мест, подчеркивающая уникальность дизайна.

На родине автомобиля доступны три силовые установки, что позволяет каждому выбрать подходящий вариант: от мощного дизеля до гибридных и бензиновых агрегатов. Однако стоит отметить, что хотя индекс К7 зарегистрирован, модель отсутствует в линейке бренда, что может говорить о возможном возвращении седана в будущем.