Ещё 85 часов потребовалось для разработки инструмента, которым наносили оригинальную вышивку на элементы интерьера. Необычная строчка также должна визуально напоминать о море, главным образом о сверкающих на волнах солнечных бликах. Техника нанесения краски на кузов использовалась и на деталях салона — например, на крышке кнопки запуска двигателя.

Компания Lamborghini продолжает удивлять поклонников автомобильного искусства. На закрытом мероприятии в Сардинии был представлен флагманский суперкар Revuelto, который стал частью уникальной дизайнерской линейки Opera Unica. Этот автомобиль выделяется не только своим дизайном, но и экстремально трудоемким процессом окраски, который занял целых 475 часов.

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Особая отделка кузова и интерьера вдохновлена морскими пейзажами, что подчеркивается богатой палитрой синих оттенков, которые вручную накладывались разными способами. Процесс окраски включал в себя использование как кисти, так и шпателя, что позволило создать уникальные текстуры и глубину цвета. Чёрные акценты и карбоновые вставки усиливают визуальное восприятие, добавляя спортивный характер и элегантность.

Не менее впечатляющим является интерьер автомобиля, где разрабатывались специальные инструменты для уникальной вышивки. Эта деталь, как и окраска, символизирует сверкающие солнечные блики на морской поверхности. Lamborghini демонстрирует, что совершенство достигается с помощью тщательной ручной работы и вниманием к каждой детали.