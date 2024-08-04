Температуру за бортом установили на +35 градусов по Цельсию, в салоне — на 20. За работой климат-контроля следили специальные датчики.

В условиях летней жары электрокары, такие как Tesla Model Y, показывают впечатляющие результаты.

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Исследование, проведенное немецким автомобильным клубом ADAC, демонстрирует, что даже в многочасовых пробках эффект на запас хода не столь критичен, как многие думали. При установке температуры на уровне +35 градусов внешний климат не оказал серьезного негативного влияния на электрическую эффективность.

За восемь часов, проведенных в жаркой среде, Tesla Model Y потеряла лишь 64 километра запаса хода, что составляет 16% от полного заряда батареи. Для сравнения, традиционные автомобили с бензиновыми двигателями в аналогичных условиях потребляют значительно больше топлива, что подчеркивает преимущество электрокаров в плане энергосбережения.

Стоит отметить, что результаты ADAC совпадают с недавним тест-драйвом 22 электрических моделей, проведенным организацией Consumer Reports.

Эти исследования подчеркивают потенциал электротранспорта для комфортной езды даже в условиях сложного климата и городского трафика. Таким образом, владельцы электрокаров могут быть спокойны, находясь в пробках в летнюю жару.