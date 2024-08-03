У стандартной версии хэтчбека заменили переднюю бамперную группу и блок-фары. Бампер стал более элегантным по формообразованию, решетка радиатора и воздухозаборник получили единый дизайн сетки в виде крупных сот. Блок-фары сохранили прежнюю конфигурацию, но графический дизайн у них другой. Каталог аксессуаров дополнили легкосплавными дисками нового стиля.

Этой осенью в Японии состоится выход модернизированной версии Honda Civic одиннадцатого поколения, которая впервые была представлена в 2021 году. Обновление направлено на поддержание высокого уровня интереса потребителей к данному модельному ряду.

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В стандартной комплектации хэтчбека изменились передняя часть и фары. Бампер стал более элегантным, а решетка радиатора вместе с воздухозаборником получили новую сетчатую форму в виде крупных ячеек. Фары сохранили прежнюю форму, но теперь обладают обновленным графическим дизайном. Также в каталог аксессуаров добавлены легкосплавные диски нового оформления.

Теперь в ассортименте появился и вариант исполнения RS. Honda Civic RS акцентирует внимание на стильном внешнем виде, а не на спортивной составляющей, что можно сравнить с моделью «спорт лайн» в линейке автомобилей Лада. В данной комплектации доступны аксессуары, подчеркивающие спортивный образ автомобиля, такие как спойлеры и расширители на бампер.

Civic RS комплектуется 18-дюймовыми алюминиевыми дисками и эксклюзивной черной окраской кузова Pearl Black. Особые отметки RS можно найти на решетке радиатора и дверце багажника. Внутреннее оформление интерьера выполнено в темно-серых тонах с акцентами красных деталей.

Кроме того, Civic RS предлагает более спортивную подвеску и возможность выбора механической шести-ступенчатой коробки передач, что является уникальной опцией для этой комплектации. Под капотом находится стандартный 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 182 л.с. и крутящим моментом 244 Нм.

Ожидается, что обновленный Honda Civic в комплектации RS поступит в продажу в Японии в сентябре.