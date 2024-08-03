Разработанные инженерами "Росэлектроники" новые высокоэффективные лампы бегущей волны дополняют линейку уже существующих изделий такого типа для систем космического назначения. Новинка отличается от предыдущих модификаций улучшенными характеристиками. Так, ее вес – менее 1,2 кг, она имеет компактные габариты, а срок службы составляет 150 тысяч часов. В изделии применяются только отечественные комплектующие.

Холдинг «Росэлектроника», входящий в структуру госкорпорации «Ростех», создал инновационную лампу бегущей волны, предназначенную для спутников беспроводного широкополосного доступа «Экспресс-РВ». Представители госкорпорации сообщили, что новое устройство обеспечит большую гибкость в настройках и регулировке для работы в разных частотных диапазонах.

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Инженеры компании «Росэлектроника» разработали новые лампы, которые расширяют текущий выбор продукции для космических технологий. Эти устройства весят менее 1,2 кг и обладают компактными размерами, а их срок службы достигает 150 тысяч часов. В процессе их производства задействованы исключительно компоненты отечественного производства, как сообщается в пресс-релизе.

Лампы бегущей волны имеют двуханодное управление, что позволяет регулировать режимы питания в широком диапазоне и функционировать в частотных диапазонах C/Ku. Генеральный директор НПП «Алмаз» Михаил Апанин подчеркнул, что образец новой лампы будет представлен на выставке «Армия-2024». Эти приборы являются ключевыми элементами спутников связи, обладающими высокой мощностью и продолжительным сроком службы.

Представление новой лампы на выставке «Армия-2024» позволит экспертам и потенциальным заказчикам ознакомиться с ее характеристиками и преимуществами. Ожидается, что устройство вызовет широкий интерес не только среди представителей оборонной сферы, но и у гражданских операторов связи, которым важно повышать качество предоставляемых услуг.

Таким образом, разработка лампы глубоководного диапазона подтверждает стремление России внедрять инновационные решения в космическую отрасль и развивать свои технологии на высоком уровне.