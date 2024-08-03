"Таджикистан хочет наладить в ближайшее время собственное производство электромобилей. Идут переговоры с тремя китайскими фирмами о передачи технологии", - сказал Кабир.

Таджикистан намерен организовать выпуск электромобилей на своей территории, сообщил министр промышленности и новых технологий республики Шерали Кабир в беседе с журналистами.

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По словам Кабира, республика активно ведет переговоры с тремя китайскими компаниями для передачи необходимых технологий для создания производства: «Мы планируем наладить выпуск электромобилей в ближайшем будущем». Министр отметил, что ежегодные расходы страны на импорт нефтепродуктов превышают 1,5 миллиарда долларов.

«Мы обладаем значительными водными ресурсами, мощным энергетическим потенциалом и разведанными запасами лития, поэтому переход на электромобили становится для нас актуальным», - добавил он. Кабир также сообщил, что в декабре текущего года начнет функционировать горно-обогатительный комбинат на базе литиевого месторождения, расположенного в Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской автономной области.

Запуск производства электромобилей в Таджикистане откроет новые горизонты для экономики страны. Этот шаг не только сократит зависимость от импорта нефтепродуктов, но и позволит создать новые рабочие места в сфере высоких технологий и производства. Министр отметил, что сотрудничество с китайскими компаниями будет направлено на освоение технологий, что может привести к повышению квалификации местных специалистов и развитию смежных отраслей.

Кроме того, наличие литиевых запасов в стране значительно укрепляет позиции Таджикистана на рынке электромобилей, поскольку литий является ключевым компонентом для производства аккумуляторов. Запуск горно-обогатительного комбината создаст условия для переработки этого ресурса на внутреннем рынке, что снизит затраты на импорт и повлияет на цену конечного продукта.

Таджикистан имеет также потенциал для развития инфраструктуры зарядных станций. Учитывая богатые природные ресурсы и стремление страны к экологической устойчивости, проект по производству электромобилей станет важным шагом на пути к зеленой экономике и поможет снизить выбросы углекислого газа, что имеет большое значение для сохранения экологии региона.