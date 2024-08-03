Единая платформа позволит оперативно противодействовать мошенникам в интернете и телефонным мошенникам, навязыванию услуг, фишингу. Кроме того, с ее помощью будет автоматизировано взаимодействие уполномоченных органов и организаций. Она также позволит бороться с мошенниками превентивно.

Сбербанк выражает уверенность в том, что сможет достичь соглашения с Центральным банком и НСПК о создании единого QR-кода для платежей. Об этом сообщает старший вице-президент Сбербанка Дмитрий Малых.

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В конце первого полугодия Центральный Банк России сообщил о начале экспериментального проекта по внедрению универсального QR-кода, реализуемого совместно с НСПК и рядом банковских учреждений. В это время Сбер, Альфа-банк и Т-банк объявили о формировании консорциума с целью разработки единого платежного QR-кода, который станет альтернативой предложенной Центробанком версии, основанной на НСПК.

Первый этап разработки единой платформы будет завершен к концу 2026 года. Эта платформа поможет быстро реагировать на интернет-мошенничество, включая фишинг и навязывание услуг, а также будет автоматизировать взаимодействие между уполномоченными органами и организациями, что позволит предупредить мошеннические действия.

В апреле Ольга Скоробогатова, занимая пост первого заместителя председателя Центрального банка, подчеркнула важность разработки цифровой платформы, предназначенной для обмена информацией среди участников финансового сектора.

Заместитель главы Минцифры Александр Шойтов поддержал эту инициативу, подчеркнув, что новая платформа ускорит взаимодействие между банками и правоохранительными органами до считанных минут.