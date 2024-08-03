Напомним, что в начале этого года Maserati объявила о задержке выхода на рынок двух очень важных новинок: большой кроссовер, который заменит Levante, появится только в 2027 году, седан Quattroporte следующего поколения — в 2028-м. Скрашивать ожидание этих новинок, судя по всему, будут спецпроекты на базе существующих моделей: 16 августа в рамках автомобильной недели в Монтерее (США, штат Калифорния) состоится премьера нового суперкара Maserati, сделанного на базе модели MC20.

Компания Maserati заявила, что не планирует продавать себя и вскоре представит новый суперкар. Эта новинка не является полностью новой разработкой, а представляет собой эволюцию модели MC20, которая дебютировала четыре года назад.

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На этой неделе стали известны проблемы Maserati, связанные со снижением продаж и убытками, составившими 83 миллиона евро в первом полугодии. Из-за этого бренд мог попасть в трудное положение внутри Stellantis. Тем не менее, руководство компании быстро успокоило общественность, заявив, что Maserati и другие бренды останутся под их управлением.

В начале этого года компания объявила о переносе сроков выпуска своих значимых моделей: новый кроссовер вместо Levante появится только в 2027 году, а обновленная версия Quattroporte — в 2028 году. Чтобы сделать ожидание более приятным, 16 августа на автомобильной неделе в Монтерее запланирована премьера нового суперкара, разработанного на базе MC20.

Данный суперкар, по информации пресс-релиза, унаследует дух гонок Maserati GT2 и будет представленн как флагман модельной линейки. Ожидается, что у него будет улучшенный аэродинамический пакет и более мощная версия двигателя V6 Nettuno, подходящая для движения по общим дорогам.