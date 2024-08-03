В основе устройства лежит ротор Флеттнера, разработанный еще в 1920-х годах. Воздух всасывается по трубе, проходит через крыльчатку и выводится через отдельное отверстие.

Стартап CoFlow Jet представил новое решение для уменьшения расхода топлива в области морских перевозок. Инженеры компании создали инновационный трубчатый парус, который устанавливается на верхней палубе судна и легко складывается, что упрощает маневрирование в прибрежных зонах.

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В сердце этого устройства лежит ротор Флеттнера, разработанный еще в 1920-х годах. Воздух втягивается в трубу, проходит через крыльчатку и выводится через специальное отверстие. Данный метод обеспечивает значительное преимущество по сравнению с традиционными парусами, так как не требует экипажа для управления и обладает высокой эффективностью.

Использование новых парусов может существенно сократить топливные затраты в судоходной отрасли. Однако основным препятствием остается консервативный подход сектора, который по-прежнему предпочитает дизельные двигатели. Тем не менее, растущий интерес к экологически чистым технологиям принудит индустрию к изменениям.