Хот-хэтч Toyota GR Corolla дебютировал в 2022 году и уже в 2023-м пережил небольшую техническую модернизацию, а теперь подоспела очередная порция обновок – все они относятся к хэтчбеку 2025 модельного года для США, версии для других рынков, возможно, будут иметь некоторые отличия.

Toyota представила усовершенствованную версию хот-хэтча GR Corolla 2025 года, предназначенную для американского рынка, отметив множество нововведений. Внешний облик автомобиля получил обновленный дизайн передней части автомобиля. Внутри автомобиля установлен бензиновый двигатель объемом 1,6 литра модели G16E-GTS, который способен развивать мощность в 304 лошадиные силы. Кроме того, максимальный крутящий момент был увеличен с 370 до 400 Нм. Это также касается и автомобиля GR Yaris.

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Теперь представлена новейшая 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Gazoo Racing Direct, которая предлагает возможность ручного переключения передач, а также функцию Launch Control для улучшения старта. Четыре режима работы трансмиссии – Sport, Normal, ECO и Custom – дают возможность выбрать наиболее удобный вариант в зависимости от текущих условий.

Усовершенствования также касаются подвески и воздушных потоков для улучшения аэродинамики. Автомобиль предложат в трех комплектациях: Core, Premium и Premium Plus, последняя из которых включает карбоновый капот и крышу. Ожидается, что новая GR Corolla появится в продаже до конца года, однако цены пока не раскрыты.