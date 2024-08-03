Японская компания Mitsubishi готовит к выпуску обновлённую версию своего кроссовера Outlander PHEV, который впервые появился на рынке в 2001 году под названием Airtrek. Четвёртое поколение модели стартовало в продаже в феврале 2021 года, а версия с подзаряжаемой гибридной установкой была представлена в октябре того же года.
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Хоть производитель и не раскрывает подробностей о внешности новинки, несколько тизеров уже намекнули на изменения. Возможно, модель получит новые фары и обновлённые элементы оформления передней части. Также ожидается, что радиаторная решётка останется с тремя горизонтальными линиями, а в цветовой палитре появится новый вариант – Moonstone Gray Metallic.
Интерьер кроссовера также претерпит изменения: обещаны улучшенные материалы отделки, вентиляция кресел, а также новая информационно-развлекательная система с 12,3-дюймовым экраном. В качестве опции будет доступна акустическая система от Yamaha.
Обновлённая версия также обретёт новую батарею, что позволит значительно повысить запас хода на электротяге и улучшить общую мощность системы.