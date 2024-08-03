Она найдет применение при возведении зданий в северных районах, создании объектов нефтедобывающей и газовой промышленности, а также качественного утепления энергоблоков АЭС.

Профессионалы Мордовского государственного университета им. Огарева разработали способ получения пористой стеклокерамики и приняли патент на нее. Этот материал подойдёт для строительства зданий в холодных регионах, а также в нефтегазовой промышленности, и для того, чтобы утеплить энергоблоки атомных электростанций.

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Разработка в праве соперничать с зарубежными копиями, благодаря своей прочности, теплопроводности и стойкости перед химикатами. Процесс производства новой стеклокерамики не приносит вреда внешней окружающей среде, так как используются только природные материалы, в отличие от прошлых технологий, где присутствовала щелочь.

В скором времени будет завершена разработка технологической цепочки, и начнется её реализация в разных уголках страны. Первые изделия будут изготовлены на Саранском заводе теплоизоляционных материалов, а побочные продукты, полученные в ходе резки, будут задействованы в качестве наполнителя для строительных смесей, производимых в сухом виде.