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Финансовый портфель
The New York Times раскрыла факт кражи секретной переписки у OpenAI
Неизвестный хакер выкрал переписки сотрудников OpenAI, в которых те, в частности, обсуждали разработки в области ИИ.

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Недавно поступила информация о том, что неизвестный хакер получил доступ к переписке работников OpenAI, компании, занимающейся разработкой ChatGPT. По данным, опубликованным в The New York Times, в украденной информации обсуждались перспективные проекты в области искусственного интеллекта.

Некоторые сотрудники OpenAI выразили свои опасения, что за этим взломом могут стоять иностранные государства, в частности, Китай, который является конкурентом Соединенных Штатов.

В начале 2022 года хакер смог войти во внутренние сети OpenAI, но, согласно информации от осведомленных лиц, ему не удалось получить доступ к критически важным данным о технологическом контенте компании. Руководство OpenAI проинформировало совет директоров о данной ситуации на встрече в Сан-Франциско в апреле, приняв решение не разглашать инцидент широкой аудитории, поскольку информация о клиентах осталась неповрежденной.

Тем временем, некоторые сотрудники компании опасаются, что утечка может угрожать национальной безопасности. Хотя высокое руководство не сочло инцидент серьезной угрозой, произошедшие события уже привели к увольнению одного из менеджеров, который критиковал действия компании в этом отношении.

#китай #искусственный интеллект #chatgpt #openai #взлом #хакер #кибератака #утечка данных #национальная безопасность #the new york times
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