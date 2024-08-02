Документ предусматривает изменения в законы «О торговле» и «О защите прав потребителей». В поправках Минпромторга маркетплейсы определяются как «цифровые площадки розничной торговли и предоставления услуг», а пункты выдачи заказов (ПВЗ) признаются торговыми объектами.

Минпромторг подготовил законопроект, который равняет маркетплейсы с торговыми сетями и запрещает им использовать самозанятых работников. Согласно мнению представителя ведомства, такие меры помогут упорядочить отношения между маркетплейсами и их партнерами, обеспечивая большую прозрачность и контроль над контрафактными товарами.

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Документ вносит изменения в законы «О торговле» и «О защите прав потребителей», определяя маркетплейсы как цифровые торговые площадки. При этом пункты выдачи заказов будут признаваться торговыми объектами, что фактически классифицирует маркетплейсы как сети по принципу наличия нескольких объектов под едином брендом.

Запрет на использование самозанятых затруднит для маркетплейсов привлечение работников для логистических нужд. Эксперты рынка отмечают, что реализация этого запрета может привести к дефициту рабочей силы для таких вакансий. Кроме того, приравнивание ПВЗ к традиционным торговым точкам не учитывает специфики онлайн-торговли и может негативно сказаться на доступности товаров для жителей регионов.