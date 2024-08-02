Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Intel столкнулась с проблемами - $1,61 млрд убытков, сокращение штата и падение акций на 19%
Кроме этого, юридической фирмой Abington Cole + Ellery готовится коллективный иск против Intel из-за нестабильной работы процессоров Raptor Lake.

Компания Intel столкнулась с серьезными проблемами, одновременно проходя через множество трудностей. Второй квартал 2024 года завершился для них с убытком в размере $1,61 миллиарда, а прогнозируемая годовая выручка снизилась на 1%. Кроме того, ожидается, что численность сотрудников сократится на 15%, тогда как стоимость акций компании упала на 19%, достигнув уровня $24 за акцию. С начала 2024 года цена на акции Intel уменьшилась вдвое: 2 января они стоили $49,2, а на момент написания этой новости цена составляет всего $23,5 — это минимальный уровень за последние десять лет.

реклама

Кроме того, юридическая компания Abington Cole + Ellery готовит коллективный иск против Intel из-за проблем с процессорами Raptor Lake.

Рынок негативно отреагировал на два значимых события: сообщение о крупных убытках и снижение прогноза выручки с $12,94 до $12,8 миллиарда. Основной причиной убытка стали расходы на вывод новых процессоров Core Ultra и Lunar Lake, а также доработка продуктов для соответствия современным системам. Intel рассчитывает на развитие рынка AI PC и активные вложения в новые технологии, но это также увеличивает финансовую нагрузку.

Несмотря на все эти события, настроения инвесторов не претерпели изменений: Intel все больше напоминает компанию, находящуюся в кризисе управления, которая пытается удержать свои позиции, вместо того чтобы развиваться. Действия руководства могут выглядеть разумными, но в совокупности они создают впечатление, что Intel изо всех сил пытается спасти ситуацию, иначе она будет продолжать испытывать сложности.

Проблемы с перегревом процессоров Raptor Lake и коллективный иск, подготовленный юристами от имени клиентов, серьезно подрывают репутацию компании. Intel уже признала существование проблем и запустила программу обмена дефектных процессоров, однако такая замена предполагает депозит в 25 долларов.

Наиболее тревожной новостью для инвесторов стало решение о массовых увольнениях — планируется сократить до 19 000 сотрудников, прежде всего в маркетинговой сфере. Одновременно с этим Intel намерена существенно сократить капитальные и операционные расходы.

Ситуация компании больше напоминает борьбу за выживание, и хотя ожидается выход новых продуктов, никаких значительных прорывов в ближайшие годы не предвидится.

#intel #процессоры #акции #raptor lake #кризис #сокращение #убытки #ai pc #коллективный иск #выручка
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Опубликован ТОП-10 самых популярных смартфонов в мире — в него вошли Apple, Samsung и Xiaomi
1
В России продолжается строительство Тихоокеанской железной дороги - запуск намечен на 2025 год
5
Defense Post: Индия в скором времени получит от России самые дальнобойные в мире зенитные ракеты
+
Провайдеры объяснили, почему в России плохо работает YouTube
32
Samsung Galaxy S24 FE показывает лучшую производительность, чем Galaxy S24 и S24+ на том же чипсете
+
TWZ: Новый российский БПЛА "Гербера" способен подключаться к сети 4G на Украине
+
Tensor G4 будет использовать меньше ядер, чем Tensor G3
+
В Китае готовится к выходу собственный процессор для искусственного интеллекта Cixin P1
1
ASUS готовит игровой планшет ROG Z13 Flow с процессором Strix Halo мощностью 110 Вт
+
Заводские версии танков Т-80БВМ и Т-72Б3М получили новую защиту от дронов
+
Госдума готовит ряд законопроектов, нацеленных на урегулирование вопросов миграции
1
"РО": Дальнобойные ракеты Р-37М с ядерной БЧ позволят за раз уничтожать несколько самолётов и ракет
+
Samsung выпускает быстрые карты памяти microSD серии PRO Plus и EVO Plus с увеличенной ёмкостью
+
RedMagic 9S Pro+ с топовой версией Snapdragon 8 Gen 3 занимает первое место в рейтинге AnTuTu
+
Новые iPhone 16 Pro и Pro Max будут производиться в Индии
1
На родине «КАМАЗа» запустили участок литейного производства полного цикла по выпуску компонентов для грузовиков
+
Уфимские инженеры разработали VR-шлем
17
Робот-собака нового поколения - Unitree меняет правила игры в робототехнике
1
Rockstar разочаровали фанатов GTA Online перед конференцией Take-Two Interactive
2
Официально представлен POCO M6 Plus 5G с процессором Snapdragon 4 Gen 2 и 108-мегапиксельной камерой
1

Популярные статьи

МиГ-41 или ПАК ДП - подробности разработки перспективного российского высотного перехватчика
32
Что известно о новой гиперзвуковой ракете РФ Х-95: облик и боевые возможности
10
Обходим защиту Denuvo в пару кликов и запускаем последнюю версию Fifa
11
"Тихое место: День первый", "Дэдпул и Россомаха" - краткий обзор новых фильмов
6
Краткий обзор накопителя Digma SATA-III 256GB (DGSR2256GS93T)
2
Core i7-4770K vs Core i3-14100F – как Intel за 10 лет превратилась из лидера рынка в аутсайдера
12
Как собрать мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia летом 2024 года, не переплатив ни рубля
14
Что делать, если Windows не запускается
15
Новый закон США заставит американские компании "начать подготовку" к битве за Тайвань
5
Почему люди покупают смартфоны Apple, и так ли хорош iPhone на фоне конкурентов
2

Сейчас обсуждают

Антон Иванов
21:35
Снова этот конченый сонибой?
Корабль XBOX идет ко дну - опубликован годовой финансовый отчет 2024
Валерий Агапов
21:31
Когда много слов, то это засада. Чем отличается крипта от фальшивых денег и при чём тут плата за электроны и какие налоги они платят, за что и кому? Почему нельзя отследить поток, но можно крипту в...
Что изменится в России после вступления в силу нового закона о майнинге криптовалюты
SlyBiBi
21:30
Да сколько же этот долпаеп будет издеваться со соей рекламой !!!
Core i7-4770K vs Core i3-14100F – как Intel за 10 лет превратилась из лидера рынка в аутсайдера
beltar
21:30
Ты, похоже, вообще тупой. Майнер, перераспределяет деньги в свою пользу, не давая никому ничего взамен. По твоей логике он мог бы деньги просто печатать, ведь этим он тоже никому не мешает, просто пов...
Что изменится в России после вступления в силу нового закона о майнинге криптовалюты
SlyBiBi
21:29
Core i7-4770K vs Core i3-14100F – как Intel за 10 лет превратилась из лидера рынка в аутсайдера
SlyBiBi
21:27
Рекламо-дрочерам гореть в аду!
Почему в 2024 году не стоит отказываться от HDD, и какой SSD купить для игр и рабочих задач
SlyBiBi
21:26
Почему в 2024 году не стоит отказываться от HDD, и какой SSD купить для игр и рабочих задач
Легенда
21:24
разнес по фактам.
Что изменится в России после вступления в силу нового закона о майнинге криптовалюты
Another_Point
21:23
Говно мамонта это ты))) апгрейдер мамкин
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Hivi77
21:21
Хублоты сраные, вы уже совсем края берегов с рекламишкой попутали? Пейте боярышнег! И не писатель соцопросы!
В России ударными темпами растёт производство парфюмерной продукции
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем