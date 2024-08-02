Кроме этого, юридической фирмой Abington Cole + Ellery готовится коллективный иск против Intel из-за нестабильной работы процессоров Raptor Lake.

Компания Intel столкнулась с серьезными проблемами, одновременно проходя через множество трудностей. Второй квартал 2024 года завершился для них с убытком в размере $1,61 миллиарда, а прогнозируемая годовая выручка снизилась на 1%. Кроме того, ожидается, что численность сотрудников сократится на 15%, тогда как стоимость акций компании упала на 19%, достигнув уровня $24 за акцию. С начала 2024 года цена на акции Intel уменьшилась вдвое: 2 января они стоили $49,2, а на момент написания этой новости цена составляет всего $23,5 — это минимальный уровень за последние десять лет.

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Кроме того, юридическая компания Abington Cole + Ellery готовит коллективный иск против Intel из-за проблем с процессорами Raptor Lake.

Рынок негативно отреагировал на два значимых события: сообщение о крупных убытках и снижение прогноза выручки с $12,94 до $12,8 миллиарда. Основной причиной убытка стали расходы на вывод новых процессоров Core Ultra и Lunar Lake, а также доработка продуктов для соответствия современным системам. Intel рассчитывает на развитие рынка AI PC и активные вложения в новые технологии, но это также увеличивает финансовую нагрузку.

Несмотря на все эти события, настроения инвесторов не претерпели изменений: Intel все больше напоминает компанию, находящуюся в кризисе управления, которая пытается удержать свои позиции, вместо того чтобы развиваться. Действия руководства могут выглядеть разумными, но в совокупности они создают впечатление, что Intel изо всех сил пытается спасти ситуацию, иначе она будет продолжать испытывать сложности.

Проблемы с перегревом процессоров Raptor Lake и коллективный иск, подготовленный юристами от имени клиентов, серьезно подрывают репутацию компании. Intel уже признала существование проблем и запустила программу обмена дефектных процессоров, однако такая замена предполагает депозит в 25 долларов.

Наиболее тревожной новостью для инвесторов стало решение о массовых увольнениях — планируется сократить до 19 000 сотрудников, прежде всего в маркетинговой сфере. Одновременно с этим Intel намерена существенно сократить капитальные и операционные расходы.

Ситуация компании больше напоминает борьбу за выживание, и хотя ожидается выход новых продуктов, никаких значительных прорывов в ближайшие годы не предвидится.