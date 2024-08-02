Подержанных кроссоверов с ценовым порогом 1 млн рублей на российском рынке представлено в изобилии.

Toyota RAV4

На российском рынке предложено множество кроссоверов стоимостью до 1 миллиона рублей. Издание Autonews.ru выделило среди них самые надежные и менее проблемные модели.

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В указанную ценовую категорию входит японский кроссовер Toyota RAV4 третьего поколения, который бывает даже в обновленном варианте. В моторном отсеке расположен 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 158 л.с. Выбор трансмиссии включает как шестиступенчатую механику, так и вариатор. При правильной эксплуатации вариатор также может быть надежным, хотя механическая коробка считается более устойчивой. Пробег большинства RAV4 на вторичном рынке достигает 200 000 км, что подтверждает их долговечность.

Одна из доступных моделей 2011 года имеет пробег 168 000 км и стоит 1,08 миллиона рублей. Продавец отметил, что авто в идеальном состоянии с прозрачной историей и юридической чистотой.

Volkswagen Tiguan

Renault Duster

Среди конкурентов выделяется Volkswagen Tiguan, который славится комфортом и управляемостью. В этом ценовом сегменте доступны автомобили 2011-2015 годов с пробегом до 150 000 км. Также стоит обратить внимание на Renault Duster, предлагающий надежность и отличные внедорожные качества.