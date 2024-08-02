Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
ГИБДД впервые обнародовало информацию о дорожно-транспортных происшествиях с участием питбайков
Самого понятия "питбайк" в российском законодательстве нет. Ранее сообщалось, что это предназначенная для поездок по бездорожью техника с объёмом двигателя не более 250 см3 и мощностью до 21 силы.

Госавтоинспекция России (ГИБДД) впервые опубликовала подробный отчёт о дорожно-транспортных происшествиях, связанных с питбайками. Согласно свежему отчёту Научного центра безопасности дорожного движения МВД (НЦ БДД), аварии с участием этих компактных внедорожных мотоциклов стали предметом особого внимания. Питбайки, представляющие собой небольшие внедорожные мотоциклы, не требуют регистрации и продаются как спортивное оборудование.

реклама

Наибольшую опасность представляют питбайки для подростков, которые чаще всего попадают в ДТП. В период с января по июнь 2024 года зарегистрировано 282 аварии с участием несовершеннолетних. В результате этих происшествий 7 человек погибли, а 278 получили ранения. Подростки, не имеющие водительских прав, часто становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий из-за неумелого управления техникой и нарушения правил дорожного движения.

В российском законодательстве нет чёткого определения понятия "питбайк". Ранее сотрудники подмосковной ГИБДД уточняли, что речь идёт о технике для бездорожья с объёмом двигателя до 250 см³ и мощностью до 21 л.с. Эти мотоциклы не предназначены для эксплуатации на дорогах общего пользования, однако подростки продолжают свободно кататься на них, иногда в компании. Региональные управления ГИБДД регулярно выявляют такие нарушения, привлекая детей к административной ответственности и привлекая к делу их родителей, если у водителей нет прав категории М и мотошлема.

В то время как проблема с питбайками остаётся актуальной, позитивные изменения наблюдаются в Москве. Департамент транспорта города сообщил, что количество дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов за первые шесть месяцев 2024 года сократилось на 7,6%.

Для снижения числа аварий с питбайками и повышения безопасности на дорогах необходимо принять ряд мер. Во-первых, следует усилить контроль за использованием питбайков, особенно среди подростков. Это может включать как ужесточение наказаний за нарушение правил, так и проведение профилактических мероприятий. Во-вторых, важно информировать общественность о рисках, связанных с использованием питбайков, и обучать водителей правильному обращению с техникой.

#автомобили #авто #автомобиль #машины #машина #машины в рф #пдд #мотоцикл #гибдд #питбайк
+
Написать комментарий (0)
Ford представил спортивную версию безрамного пикапа Maverick Lobo
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Опубликован ТОП-10 самых популярных смартфонов в мире — в него вошли Apple, Samsung и Xiaomi
1
В России продолжается строительство Тихоокеанской железной дороги - запуск намечен на 2025 год
5
Defense Post: Индия в скором времени получит от России самые дальнобойные в мире зенитные ракеты
+
Провайдеры объяснили, почему в России плохо работает YouTube
32
Samsung Galaxy S24 FE показывает лучшую производительность, чем Galaxy S24 и S24+ на том же чипсете
+
TWZ: Новый российский БПЛА "Гербера" способен подключаться к сети 4G на Украине
+
Российский ракетный двигатель РД-180 в последний раз доставил в космос груз Пентагона
10
Tensor G4 будет использовать меньше ядер, чем Tensor G3
+
Российские производители радиоэлектроники просят Минпромторг поскорее запретить госкомпаниям покупать импортную технику
24
В Китае готовится к выходу собственный процессор для искусственного интеллекта Cixin P1
1
ASUS готовит игровой планшет ROG Z13 Flow с процессором Strix Halo мощностью 110 Вт
+
Заводские версии танков Т-80БВМ и Т-72Б3М получили новую защиту от дронов
+
Госдума готовит ряд законопроектов, нацеленных на урегулирование вопросов миграции
1
Samsung выпускает быстрые карты памяти microSD серии PRO Plus и EVO Plus с увеличенной ёмкостью
+
RedMagic 9S Pro+ с топовой версией Snapdragon 8 Gen 3 занимает первое место в рейтинге AnTuTu
+
Уфимские инженеры разработали VR-шлем
16
На родине «КАМАЗа» запустили участок литейного производства полного цикла по выпуску компонентов для грузовиков
+
Зеленский провел совещание на тему усиления украино-белорусской границы
+
Новые iPhone 16 Pro и Pro Max будут производиться в Индии
1
Робот-собака нового поколения - Unitree меняет правила игры в робототехнике
1

Популярные статьи

МиГ-41 или ПАК ДП - подробности разработки перспективного российского высотного перехватчика
32
Обходим защиту Denuvo в пару кликов и запускаем последнюю версию Fifa
11
Что известно о новой гиперзвуковой ракете РФ Х-95: облик и боевые возможности
10
"Тихое место: День первый", "Дэдпул и Россомаха" - краткий обзор новых фильмов
6
Краткий обзор накопителя Digma SATA-III 256GB (DGSR2256GS93T)
2
Как собрать мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia летом 2024 года, не переплатив ни рубля
14
Что делать, если Windows не запускается
15
Core i7-4770K vs Core i3-14100F – как Intel за 10 лет превратилась из лидера рынка в аутсайдера
10
Новый закон США заставит американские компании "начать подготовку" к битве за Тайвань
5
Почему люди покупают смартфоны Apple, и так ли хорош iPhone на фоне конкурентов
2

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
19:59
Так сдаёт, что компания стоит 3 трлн. у Азура вырука выросла на 30% за год, почти 30 лярдов - как остальное вместе взятое. Сдают как раз десктопы, а в серверах они живее всех живых.
Доля Linux на десктопах продолжает расти и уже поднялась до 4,45%
Хасан Самигулин
19:52
Ввести запрет на въезд в страну не владеющих русским языком
Госдума готовит ряд законопроектов, нацеленных на урегулирование вопросов миграции
Артём Николаев
19:52
А где Лада 4x4?
Эксперты назвали самые выносливые SUV до 1 млн рублей на вторичном рынке
Vorvort
19:52
Не проще в стрип - клуб сходить? 😅
Как собрать мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia летом 2024 года, не переплатив ни рубля
Vorvort
19:47
Вместо 4070 ставим 7900 GRE - получается вменяемая сборка для 1440р.
Как собрать мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia летом 2024 года, не переплатив ни рубля
bimvert
19:43
текст ну очень нейросеточный
Core i7-4770K vs Core i3-14100F – как Intel за 10 лет превратилась из лидера рынка в аутсайдера
Vito Vago
19:39
Да, один надо. Моё. На 26.03.2024. Частично старевший. 1. acer swift 3 sf316-51-72 2. BIOS v.ROG-STRIX-Z790-E-GAMING-WIFI-ASUS-2202; G.SKILL Trident Z5 F5-6000J3636F16GX2-TZ5S CL36-36-36-96 1.35V 32...
Почему в 2024 году не стоит отказываться от HDD, и какой SSD купить для игр и рабочих задач
Gamandril
19:39
А еще не забываем про наших дражайших барыг, которые видеокарты для гоблинов продают подороже. Ну так подумаешь одного ценового сегмента разница будет в 15К. Все гоблины ведь хотят блоки для старой те...
Как собрать мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia летом 2024 года, не переплатив ни рубля
Патрик Виера
19:38
Какие слухи, какие догадки? Все, кто хотел поиграть, давно уже это сделали.
Шутер Deadlock могут скоро анонсировать
l33t_h4x00r
19:37
Видимо 43% еще хотят повоювати, значит есть куда работать
57 % украинцев выступают за мирные переговоры с Россией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем