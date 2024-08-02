Самого понятия "питбайк" в российском законодательстве нет. Ранее сообщалось, что это предназначенная для поездок по бездорожью техника с объёмом двигателя не более 250 см3 и мощностью до 21 силы.

Госавтоинспекция России (ГИБДД) впервые опубликовала подробный отчёт о дорожно-транспортных происшествиях, связанных с питбайками. Согласно свежему отчёту Научного центра безопасности дорожного движения МВД (НЦ БДД), аварии с участием этих компактных внедорожных мотоциклов стали предметом особого внимания. Питбайки, представляющие собой небольшие внедорожные мотоциклы, не требуют регистрации и продаются как спортивное оборудование.

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Наибольшую опасность представляют питбайки для подростков, которые чаще всего попадают в ДТП. В период с января по июнь 2024 года зарегистрировано 282 аварии с участием несовершеннолетних. В результате этих происшествий 7 человек погибли, а 278 получили ранения. Подростки, не имеющие водительских прав, часто становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий из-за неумелого управления техникой и нарушения правил дорожного движения.

В российском законодательстве нет чёткого определения понятия "питбайк". Ранее сотрудники подмосковной ГИБДД уточняли, что речь идёт о технике для бездорожья с объёмом двигателя до 250 см³ и мощностью до 21 л.с. Эти мотоциклы не предназначены для эксплуатации на дорогах общего пользования, однако подростки продолжают свободно кататься на них, иногда в компании. Региональные управления ГИБДД регулярно выявляют такие нарушения, привлекая детей к административной ответственности и привлекая к делу их родителей, если у водителей нет прав категории М и мотошлема.

В то время как проблема с питбайками остаётся актуальной, позитивные изменения наблюдаются в Москве. Департамент транспорта города сообщил, что количество дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов за первые шесть месяцев 2024 года сократилось на 7,6%.

Для снижения числа аварий с питбайками и повышения безопасности на дорогах необходимо принять ряд мер. Во-первых, следует усилить контроль за использованием питбайков, особенно среди подростков. Это может включать как ужесточение наказаний за нарушение правил, так и проведение профилактических мероприятий. Во-вторых, важно информировать общественность о рисках, связанных с использованием питбайков, и обучать водителей правильному обращению с техникой.