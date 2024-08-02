Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Согласно новым данным, iPhone 16 Pro и 16 Pro Max получат поддержку Wi-Fi 7
Текущие iPhone Pro поддерживают Wi-Fi 6E, а новые будут поддерживать уже Wi-Fi 7. Они не будут первыми на рынке с такой поддержкой, но одними из. Смартфонов с Wi-Fi 7 на рынке пока немного.

Новые модели смартфонов от Apple, iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, обещают стать заметными обновлениями в линейке компании, особенно в плане сетевых возможностей. Согласно последним утечкам, эти устройства будут первыми в ряду iPhone, поддерживающими Wi-Fi нового поколения — Wi-Fi 7.

реклама

Сейчас модели iPhone Pro поддерживают Wi-Fi 6E, однако, iPhone 16 Pro и 16 Pro Max будут оснащены поддержкой Wi-Fi 7, благодаря чему они войдут в число ранних adopters. На рынке пока немного устройств, поддерживающих Wi-Fi 7, что делает новинки Apple одними из первых массовых предложений с этой технологией.

Для большинства пользователей преимущества Wi-Fi 7 могут быть пока не столь ощутимыми. Основная причина в том, что роутеров и других устройств, поддерживающих Wi-Fi 7, на данный момент мало, но скоро всё больше роутеров и аксессуаров будут поддерживать новый стандарт, что позволит раскрыть потенциал Wi-Fi 7.

Wi-Fi 7 предлагает ряд улучшений по сравнению с предыдущими стандартами,  поддерживает технологию Multi-Link Operation (MLO), которая позволяет устройствам передавать и принимать данные одновременно в нескольких частотных диапазонах: 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. Это значительно увеличивает пропускную способность и снижает задержки. Ширина канала также удваивается по сравнению с Wi-Fi 6, достигая 320 МГц в диапазоне 6 ГГц, где это доступно.

iPhone 16 Pro и 16 Pro Max не только улучшат общую производительность в сетях Wi-Fi, но и подготовят пользователей к будущим возможностям с расширенной пропускной способностью и более надёжным соединением.

#apple #смартфон #iphone #телефон #iphone 16 #iphone 16 pro #телефоны #iphone 16 pro max #wi-fi 7 #телефон apple
+
Написать комментарий (0)
Honor Magic 6 Pro на базе Snapdragon 8 Gen 3 представлен в Южной Азии
Предстоящий Vivo X200 Pro получит аккумулятор ёмкостью 6000 мАч
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Опубликован ТОП-10 самых популярных смартфонов в мире — в него вошли Apple, Samsung и Xiaomi
1
В России продолжается строительство Тихоокеанской железной дороги - запуск намечен на 2025 год
5
Провайдеры объяснили, почему в России плохо работает YouTube
32
Defense Post: Индия в скором времени получит от России самые дальнобойные в мире зенитные ракеты
+
Samsung Galaxy S24 FE показывает лучшую производительность, чем Galaxy S24 и S24+ на том же чипсете
+
TWZ: Новый российский БПЛА "Гербера" способен подключаться к сети 4G на Украине
+
Российский ракетный двигатель РД-180 в последний раз доставил в космос груз Пентагона
10
Tensor G4 будет использовать меньше ядер, чем Tensor G3
+
Российские производители радиоэлектроники просят Минпромторг поскорее запретить госкомпаниям покупать импортную технику
23
В Китае готовится к выходу собственный процессор для искусственного интеллекта Cixin P1
1
ASUS готовит игровой планшет ROG Z13 Flow с процессором Strix Halo мощностью 110 Вт
+
Заводские версии танков Т-80БВМ и Т-72Б3М получили новую защиту от дронов
+
Госдума готовит ряд законопроектов, нацеленных на урегулирование вопросов миграции
+
Samsung выпускает быстрые карты памяти microSD серии PRO Plus и EVO Plus с увеличенной ёмкостью
+
RedMagic 9S Pro+ с топовой версией Snapdragon 8 Gen 3 занимает первое место в рейтинге AnTuTu
+
Уфимские инженеры разработали VR-шлем
16
Зеленский провел совещание на тему усиления украино-белорусской границы
+
На родине «КАМАЗа» запустили участок литейного производства полного цикла по выпуску компонентов для грузовиков
+
Новые iPhone 16 Pro и Pro Max будут производиться в Индии
1
Робот-собака нового поколения - Unitree меняет правила игры в робототехнике
1

Популярные статьи

МиГ-41 или ПАК ДП - подробности разработки перспективного российского высотного перехватчика
32
Обходим защиту Denuvo в пару кликов и запускаем последнюю версию Fifa
11
"Тихое место: День первый", "Дэдпул и Россомаха" - краткий обзор новых фильмов
6
Что известно о новой гиперзвуковой ракете РФ Х-95: облик и боевые возможности
9
Краткий обзор накопителя Digma SATA-III 256GB (DGSR2256GS93T)
2
Как собрать мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia летом 2024 года, не переплатив ни рубля
9
Что делать, если Windows не запускается
15
Core i7-4770K vs Core i3-14100F – как Intel за 10 лет превратилась из лидера рынка в аутсайдера
9
Новый закон США заставит американские компании "начать подготовку" к битве за Тайвань
5
Почему люди покупают смартфоны Apple, и так ли хорош iPhone на фоне конкурентов
2

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
18:40
На условиях России 🙂
57 % украинцев выступают за мирные переговоры с Россией
Spike Rus
18:39
Фига тут комменты минусят 😮
Российские производители радиоэлектроники просят Минпромторг поскорее запретить госкомпаниям покупать импортную технику
ЮРА ОНИЩЕНКО
18:34
Представитель новой свинарнии, не на этом сайте тебе рот открывать
Российские производители радиоэлектроники просят Минпромторг поскорее запретить госкомпаниям покупать импортную технику
Сергей Анатолич
18:33
Какие причины? Вы цены опять поднимите повыше и я думаю спрос упадёт еще больше. Цены на "тазы" выросли в два раза, а зарплата у людей в среднем подросла ну процентов на 30. Какой спрос?
АвтоВАЗ сообщил о падении спроса на топовые Lada Vesta и объяснил причины
VRoman
18:31
Ну, какие бы ты советы дал для ноутбуков у которых нет возможности даунвольта?
10 эффективных методов продлить время работы аккумулятора ноутбука с Windows
Китя
18:31
На укр тв говорят побеждают. Но почему отступают каждый день. Странно.
57 % украинцев выступают за мирные переговоры с Россией
century84
18:31
Ну не 500, но и явно не 2 ляма.
АвтоВАЗ сообщил о падении спроса на топовые Lada Vesta и объяснил причины
ЧВК Вагнер 1
18:21
Эти черти борются не с 5 колонной и предателями , а с теми , кто может дать информацию . Даже невинные дети страдают(мультики не посмотреть) . Зато конченый Оленевод и его пьяная шавка до сих пор не ...
В YouTube дали комментарий относительно замедления сервиса в России
Сергей Анатолич
18:19
Интересно. Во первых, с кем со стороны украины нам вести переговоры? Во вторых, как запад выполнит последний пункт условий России о мире, а конкретно о снятии всех санкций этим самым западом наложенны...
57 % украинцев выступают за мирные переговоры с Россией
Spike Rus
18:18
Ну вранье же. В той же например десктопной версии Ютуб он работает как и работал, только как будто дважды загружает. Т.е. нажал на видео, видео открывается, затем происходит обновление страницы с виде...
Провайдеры объяснили, почему в России плохо работает YouTube
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем