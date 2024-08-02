Текущие iPhone Pro поддерживают Wi-Fi 6E, а новые будут поддерживать уже Wi-Fi 7. Они не будут первыми на рынке с такой поддержкой, но одними из. Смартфонов с Wi-Fi 7 на рынке пока немного.

Новые модели смартфонов от Apple, iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, обещают стать заметными обновлениями в линейке компании, особенно в плане сетевых возможностей. Согласно последним утечкам, эти устройства будут первыми в ряду iPhone, поддерживающими Wi-Fi нового поколения — Wi-Fi 7.

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Сейчас модели iPhone Pro поддерживают Wi-Fi 6E, однако, iPhone 16 Pro и 16 Pro Max будут оснащены поддержкой Wi-Fi 7, благодаря чему они войдут в число ранних adopters. На рынке пока немного устройств, поддерживающих Wi-Fi 7, что делает новинки Apple одними из первых массовых предложений с этой технологией.

Для большинства пользователей преимущества Wi-Fi 7 могут быть пока не столь ощутимыми. Основная причина в том, что роутеров и других устройств, поддерживающих Wi-Fi 7, на данный момент мало, но скоро всё больше роутеров и аксессуаров будут поддерживать новый стандарт, что позволит раскрыть потенциал Wi-Fi 7.

Wi-Fi 7 предлагает ряд улучшений по сравнению с предыдущими стандартами, поддерживает технологию Multi-Link Operation (MLO), которая позволяет устройствам передавать и принимать данные одновременно в нескольких частотных диапазонах: 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. Это значительно увеличивает пропускную способность и снижает задержки. Ширина канала также удваивается по сравнению с Wi-Fi 6, достигая 320 МГц в диапазоне 6 ГГц, где это доступно.

iPhone 16 Pro и 16 Pro Max не только улучшат общую производительность в сетях Wi-Fi, но и подготовят пользователей к будущим возможностям с расширенной пропускной способностью и более надёжным соединением.