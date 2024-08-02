Нехватка памяти GDDR6X может вынудить Nvidia использовать память GDDR6 для ряда адаптеров. К примеру, RTX 4070. Проблема может проявиться уже в августе, причём на время ассортимент таких карт в магазинах может заметно снизиться, так как замена памяти требует также изменений в кристалле самого GPU и ряда аппаратных и программных настроек.

Пока мир ожидает выхода видеокарт нового поколения GeForce RTX 50 с инновационной памятью GDDR7, Nvidia столкнулась с неожиданной проблемой. Компания может заменить высокоскоростную память GDDR6X на более медленную GDDR6 в некоторых текущих моделях, например, в RTX 4070.

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По информации из различных источников, нехватка запасов GDDR6X может вынудить Nvidia использовать GDDR6 для определённого количества адаптеров. Ожидается, что дефицит может повлиять на доступность RTX 4070 уже в августе. Это связано с тем, что замена памяти потребует не только новых модулей, но и модификации кристаллов GPU, а также корректировки аппаратных и программных настроек.

Интересно, что, хотя проблема затронет и другие модели на базе GDDR6X, основное внимание в данный момент сосредоточено на RTX 4070. Это может объясняться спецификой производства или логистическими сложностями.

Замена GDDR6X на GDDR6 обязательно повлияет на производительность видеокарт. Память GDDR6 не способна достигать тех же частот, что и её более продвинутая версия (21-23 ГГц), что может снизить общую скорость работы графического адаптера. Nvidia, вероятно, постарается компенсировать это за счёт увеличения частот GPU, но есть риск, что конечные пользователи заметят снижение производительности.

Эта ситуация подчёркивает важность мониторинга рынка и своевременного обновления информации для тех, кто планирует покупку новой видеокарты. Пользователи, ожидающие RTX 4070, могут столкнуться с изменениями в характеристиках и доступности, что стоит учитывать при планировании своих покупок.