Все компании, занимающиеся перевозкой пассажиров, обязаны оформлять полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Он страхует жизнь, здоровье и имущество пассажиров. Ранее таксистам не обязательно было оформлять эту страховку, но новые правила вступят в силу с 1 сентября.

В Москве с 12 августа 2024 года вступают в силу новые требования для водителей такси, связанные с обязательной предварительной аттестацией перевозчиков. Это нововведение направлено на повышение качества обслуживания и безопасности пассажиров. На первом этапе аттестация будет проходиться добровольно, но с марта 2025 года станет обязательной для всех водителей.

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Новая аттестация водителей такси включает тестирование, которое охватывает три ключевых блока:

Правила перевозки пассажиров и багажа.

Действия в чрезвычайных ситуациях.

Знание города и его объектов.

Чтобы пройти аттестацию, водителю необходимо зарегистрироваться в личном кабинете системы КИС «АРТ» (Комплексная Информационная Система «Аналитика Работы Такси») и заполнить профиль. После этого станет доступна ссылка на тест.

Максим Ликсутов, глава департамента транспорта Москвы, подчеркивает, что аттестация водителей такси будет гарантией профессионализма и безопасности. По его словам, "с 12 августа таксисты смогут пройти аттестацию и проверить свои знания и навыки. Для пассажиров это гарантия того, что за рулем находится профессионал, который хорошо знает город и умеет действовать в чрезвычайных ситуациях".

Кроме новых требований к водителям, с 1 сентября 2024 года вступают в силу изменения в страховании такси. Все компании, предоставляющие услуги перевозки пассажиров, обязаны оформить полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Этот полис обеспечивает страхование жизни, здоровья и имущества пассажиров.

Ранее оформление этой страховки не было обязательным, что вызывало определенные риски для пассажиров. Однако теперь страховка станет необходимой, и это может повлиять на стоимость поездок. Представители отрасли выражают протест против обязательного страхования, считая, что это приведет к значительному увеличению цен на такси.

Введение новых требований к водителям такси в Москве и изменения в страховых обязательствах направлены на улучшение качества обслуживания и повышение безопасности пассажиров. Хотя это может привести к повышению цен на такси.

Для водителей это означает необходимость подготовиться к аттестации. Пассажиры, в свою очередь, могут быть уверены в профессионализме своих водителей и более высоком уровне безопасности во время поездок.