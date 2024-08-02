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Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении ответственности за сокрытие госномеров автомобиля
По мнению авторов инициативы, «действующая модель правового регулирования недостаточно эффективна». В случае принятия законопроекта за повторное совершение действий, противоречащих требованиям ч. 2 ст. 12.2 КоАП, предусмотрена ответственность в виде лишения водительского удостоверения на срок до 1,5 лет.

Госдума готовится рассмотреть во втором чтении законопроект, который существенно ужесточает ответственность для водителей, использующих транспортные средства со скрытыми или отсутствующими госномерами. Законодательная инициатива направлена на решение проблемы, которая с каждым годом становится все более актуальной.

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По данным авторов законопроекта, действующая модель правового регулирования оказалась недостаточно эффективной. Статистика подтверждает эту проблему: в 2018 году в России было зафиксировано 70 567 случаев сокрытия номерных знаков, в 2021 году — более 110 тысяч, а в 2023 году — почти 112 тысяч случаев. Это свидетельствует о росте нарушений и увеличении числа случаев, когда водители пытаются избежать ответственности, скрывая или изменяя номерные знаки своих автомобилей.

По словам заместителя председателя Московского профсоюза полиции Павла Корнеева, современные системы фотофиксации могут эффективно распознавать номерные знаки даже в случае частичного их скрытия. Технология позволяет определить номера по характерным выпуклостям на табличке и силуэту буквенно-числовой комбинации. Это означает, что даже использование наклеек с люминесцентной краской, которые продаются в интернете, не поможет избежать наказания, так как они неэффективны для обмана автоматических систем фиксации нарушений.

Еще одной проблемой являются машины-двойники, когда злоумышленники используют дубликаты госномеров для своих автомобилей, в то время как реальные владельцы получают штрафы. Современные системы фиксации, такие как «Поток», способны не только идентифицировать номера, но и распознавать марку, модель и цвет автомобиля. Если подменный номерной знак не совпадает с оригиналом, система оперативно отслеживает нарушителя, и сотрудники ГАИ могут быстро его задержать.

Если же подменный знак полностью совпадает с оригиналом, процесс выявления нарушителя затрудняется и требует дополнительного времени. Однако заявления от настоящего владельца автомобиля ускоряют процесс расследования.

Законопроект предусматривает ужесточение мер за использование подложных или скрытых номерных знаков. За повторное нарушение требований статьи 12.2 КоАП водителю может грозить лишение водительского удостоверения на срок до 1,5 лет. По мнению эксперта, ужесточение мер будет способствовать снижению числа нарушений ПДД и повысит общую безопасность на дорогах.

Принятие нового законопроекта станет значительным шагом к решению проблемы скрытых и подложных номерных знаков. Эти меры направлены на улучшение контроля за соблюдением правил дорожного движения. Введение более жестких санкций должно помочь в борьбе с нарушителями и повысить безопасность на дорогах.

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