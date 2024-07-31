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Ученые впервые пересадили человеку титановое сердце с магнитной подвеской
Главное преимущество нового устройства в отсутствии подвижных частей, которые подвержены износу.

Компания BiVACOR, совместно с исследователями из Техасского института сердца, совершила прорыв, успешно имплантировав первый в мире сердечный протез, не содержащий подвижных частей. Это временное решение предназначено для пациентов, ожидающих донорского сердца или постоянного импланта, и значительно снижает необходимость в техническом обслуживании, позволяя пациентам спокойно дождаться своей очереди на трансплантацию сердца, вне зависимости от срока ожидания.

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Основное преимущество новаторского устройства – отсутствие подвижных элементов, которые со временем могут износиться. Поскольку сердце, даже искусственное, нельзя регулярно извлекать для профилактики, инженеры BiVACOR использовали технологии магнитной подвески, широко применяемые в транспортных системах. Так был создан "бивентрикулярный роторный насос", единственная движущаяся часть которого – ротор с магнитной подвеской, обеспечивающий циркуляцию крови при отказе желудочков сердца.

Работа над проектом началась в 2013 году, и основным вызовом было уменьшение нагрузки на подвижные части искусственного сердца. В ходе исследований инженеры разработали концепцию магнитной подвески для основного механизма. Одновременно была решена проблема износа клапанов, благодаря чему их удалось исключить из конструкции. Итоговый прототип размером с кулак способен перекачивать до 12 литров крови в минуту, что позволяет пациенту вести даже активный образ жизни.

Несмотря на то, что устройство требует внешнего источника энергии и контроллера, данный аспект не является серьезным препятствием, так как разработка предназначена для временного использования. Первый пациент с титановым сердцем чувствует себя хорошо. В планах – еще две операции по установке таких сердец и дальнейшие клинические исследования.

#технологии #медицина #новости технологий #имплантат #сердце #имплант #импланты #имплантанты #титановое сердце #титановое сердце с магнитной подвеской
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