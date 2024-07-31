С недавних пор на официальной странице Playground Games в сервисе LinkedIn упоминаются не две, а три студии (все расположены в британском городе Лемингтон-Спа).

Playground Games, принадлежащая Microsoft и известная своими успешными проектами Forza Horizon, недавно объявила об открытии третьей студии в британском городе Лемингтон-Спа. Это событие привлекло внимание многих, включая портал Windows Central, который отметил, что это первый случай за последние семь лет, когда разработчик расширяет свои подразделения.

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Playground Games была основана в 2010 году с целью разработки серии Forza Horizon. В 2017 году, еще до приобретения Microsoft, студия открыла свое второе отделение. В 2018 году Playground Games вошла в состав корпорации Microsoft, что стало важным этапом в её развитии.

На официальной странице Playground Games в LinkedIn теперь указано три студии, все из которых расположены в Лемингтон-Спа. Основная штаб-квартира продолжает поддерживать и развивать сообщество Horizon, а новые студии сосредоточены на разработке перезапуска легендарной фэнтезийной серии Fable.

"В нашей штаб-квартире мы поддерживаем и расширяем масштабное и яркое сообщество Horizon. А в новых студиях на другом конце города мы разрабатываем Fable, новое начало легендарной серии", — говорится в обновленном описании.

Разработке Fable помогает канадская студия Eidos Montreal, что добавляет проекту международного масштаба и опыта. Совместная работа с Eidos Montreal должна внести значительный вклад в качество и успешность будущей игры.

Последним на данный момент релизом Playground Games является аркадная гонка с открытым миром Forza Horizon 5, выпущенная в 2021 году. Эта игра привлекла более 40 миллионов человек, что подтверждает высокий уровень разработок студии и её способность создавать популярные проекты.

В настоящее время Playground Games активно трудится над новой Fable, премьера которой запланирована на 2025 год.