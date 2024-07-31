Недавно на Ульяновском автозаводе была проведена модернизация штампа для изготовления панели крыши старого грузового ряда УАЗ.

Недавний фестиваль 2023 года в России стал знаковым событием для автолюбителей. На этом мероприятии был установлен новый мировой рекорд по вместимости ульяновского микроавтобуса УАЗ «Буханка». В этом автомобиле поместилось на 16 человек больше, чем в предыдущем рекорде, установленном годом ранее. После того как все пассажиры заняли свои места, двери автомобиля закрылись, и микроавтобус отправился в путь.

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В 2010 году внедорожник УАЗ-469 также попал в Книгу рекордов Гиннесса за свою вместимость. В этот автомобиль удалось вместить целых 31 человека, не считая водителя. Интересно, что пассажирами стали студенты циркового училища, что, безусловно, добавило оригинальности в попытку установления рекорда.

В последнее время Ульяновский автозавод, производитель «Буханки», провел ряд значительных улучшений. Одним из них стала модернизация штампа для изготовления панели крыши старого грузового ряда УАЗ. Эта модернизация позволила сделать кузова автомобилей более аккуратными и надежными.

Важным аспектом работы Ульяновского автозавода является внимание к условиям труда сотрудников. Недавно на предприятии были проведены работы по ремонту крыш, дорог и санузлов. Эти меры направлены на создание более комфортных условий для работников, что в свою очередь способствует повышению производительности и улучшению качества работы.

С учетом последних достижений и нововведений, можно с уверенностью сказать, что будущее УАЗ выглядит перспективным. Современные технологии и постоянное совершенствование моделей позволяют предприятию оставаться конкурентоспособным на рынке.