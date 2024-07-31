Changan Uni-K в комплектации Luxe и пробегом в 13 тыс. км можно найти у дилера за 3,4 млн рублей. Аналитики отмечают, что у дилеров в продаже есть Uni-K и подешевле. Например, авто 2022 года выпуска с пробегом 44 тыс. км — за 2,88 млн рублей.

Changan Uni-K в комплектации Luxe с прайсом 4,2 млн рублей и минимальным пробегом в 13 тыс. км (выпуск 2023 года) можно найти у дилера за 3,4 млн рублей. Согласно исследованию Autonews, Changan Uni-K является автомобилем, который наиболее сильно теряет в стоимости на вторичном рынке среди китайских машин.

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Эксперты отмечают, что у дилеров можно найти Changan Uni-K и по более доступной цене. Например, автомобиль 2022 года выпуска с пробегом 44 тыс. км стоит всего 2,88 млн рублей.

Напомним, что Changan Uni-K оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 226 л.с., 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Changan Uni-K – это автомобиль с отличными техническими характеристиками и современными технологиями, который идеально подходит для российских дорог. Однако, быстрая потеря стоимости на вторичном рынке может стать значительным недостатком для некоторых покупателей. Важно учитывать все плюсы и минусы перед тем, как сделать окончательный выбор.