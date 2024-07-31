Действие разворачивается в мире, в котором из-за несправедливости общество разделилось на тех, кто защищает систему, и тех, кто хочет ее изменить.

Разработчики из Aroko Game Studio представили геймплейный трейлер нового изометрического шутера под названием Shoot on Sight. Этот динамичный экшен уже привлек внимание геймеров по всему миру. В трейлере была раскрыта точная дата выхода игры в раннем доступе Steam — 12 августа этого года.

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Shoot on Sight погружает игроков в уникальный мир, раздираемый социальными конфликтами. В результате несправедливости общество разделилось на два лагеря: защитников системы и тех, кто стремится её изменить.

Система, контролирующая мир, основывается на коррупции, неравенстве и угнетении. Её элитные агенты готовы на всё, чтобы сохранить статус-кво. Против них выступают Ветераны — повстанцы, мечтающие о справедливом мире для всех. Борьба между этими двумя силами станет основой сюжета и геймплея Shoot on Sight.

Shoot on Sight предлагает игрокам возможность выбирать сторону конфликта и сражаться друг с другом в мультиплеере. Ожесточённые схватки дополнены тактическими элементами, что позволяет разнообразить игровой процесс и использовать различные стратегии.

В арсенале игроков найдётся множество видов оружия и вспомогательного снаряжения. От автоматов до катан — выбор за вами. Такое разнообразие позволяет подобрать экипировку под свой стиль игры и максимально эффективно противостоять врагам.

В Shoot on Sight представлено множество персонажей, каждый из которых обладает своими уникальными характеристиками и навыками. Это добавляет глубину игре и позволяет игрокам экспериментировать с разными стратегиями и тактиками.

Помимо мультиплеера, Shoot on Sight предлагает одиночный режим. Это отличная возможность погрузиться в сюжет и исследовать мир игры в одиночку, раскрывая его тайны и особенности.

Shoot on Sight выйдет в раннем доступе Steam 12 августа этого года. Это отличная возможность для геймеров первыми оценить новый проект и внести свой вклад в его развитие.

Shoot on Sight обещает стать ярким и динамичным шутером, который не оставит равнодушным ни одного поклонника жанра. Уникальный мир, интересный сюжет, разнообразие оружия и персонажей — всё это делает игру одним из самых ожидаемых релизов года.