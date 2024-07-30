За все время автомобиль проехал всего 17 тыс. км, но это пробег не повседневной эксплуатации — машина участвовала в различного рода мероприятиях и автопробегах. Состояние оригинальное — даже установлены «родные» покрышки «Гранит».

В российском маркетплейсе появилась редкая возможность приобрести настоящую жемчужину автомобильного мира – лимузин ЗИЛ-41047. Это не просто автомобиль, а уникальный экземпляр, который будет интересен коллекционерам и ценителям редких автомобилей.

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Этот лимузин представляет собой последнюю партию моделей, выпущенную в 2007 году. В свете его эксклюзивности и возрастных особенностей, ЗИЛ-41047 является настоящей находкой. Время и история сделали этот автомобиль особенно ценным.

Автомобиль проехал всего 17 тысяч километров, что делает его редким экземпляром даже среди автомобилей с малым пробегом. Важно отметить, что пробег не является результатом повседневного использования – ЗИЛ-41047 принимал участие в различных мероприятиях и автопробегах.

ЗИЛ-41047 оснащен мощным 7,7-литровым двигателем, который идеально сочетается с автоматической коробкой передач. Задний привод обеспечивает отличную управляемость и комфорт при поездках. Особое внимание стоит уделить оригинальным покрышкам «Гранит», которые установлены на автомобиле.

Продавец предлагает этот уникальный лимузин за 39,5 миллиона рублей. Эта цена отражает редкость и историческую ценность автомобиля, а также его отличное состояние. Интерес к таким автомобилям постоянно растет, и возможность приобрести ЗИЛ-41047 – это шанс стать владельцем настоящей легенды автомобильного мира.