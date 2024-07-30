На данный момент пикап JAC T9 представлен в России только одной комплектацией (Luxury) и одной агрегатной связкой — 2,0-литровым бензиновым турбомотором и 8-ступенчатым «автоматом».

На российском рынке пикап JAC T9 представлен в единственной комплектации Luxury, оснащенной 2,0-литровым бензиновым турбомотором и 8-ступенчатым автоматической коробкой передач. Однако уже скоро выбор станет шире: компания JAC готовит к выпуску новые версии с механической коробкой передач и турбодизельным двигателем.

реклама

Согласно заявлению Виктора Нащанского, главы российского представительства JAC, новые модификации появятся до конца года. Вариант с механической коробкой передач будет отличаться новым дизайном кузова. Кроме того, дизельный и бензиновый мотор будет сочетаться с «автоматом».

На данный момент цена единственной доступной в России версии JAC T9 составляет 3,4 млн рублей. Ожидается, что новая модификация с механической коробкой передач будет дешевле, что делает пикап более доступным для широкой аудитории.



