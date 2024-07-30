Новый финансовый инструмент работает на базе ВТБ Авто, но модели пока доступны лишь две — Jetour Dashing и Jetour X70 Plus.

Современные автомобили не обязательно приобретать в собственность, особенно если речь идет о кроссоверах Jetour. На сегодняшний день доступны новые финансовые инструменты, которые позволяют наслаждаться комфортом кроссоверов без необходимости полной покупки. Рассмотрим подробнее варианты долгосрочной подписки и краткосрочной аренды на модели Jetour.

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Jetour предлагает инновационную модель долгосрочной подписки, которая позволяет использовать кроссоверы без необходимости покупки. Подписка на год на модель Jetour X70 Plus обойдется в 83 тысячи рублей в месяц. В эту сумму включены следующие услуги:

20 тысяч километров пробега.

Страховка.

ТО и шиномонтаж.

Налоги.

Консьерж-сервис.

Пользоваться автомобилем могут не только владельцы подписки, но и их близкие, без дополнительной платы. Это делает подписку удобным решением для семей.

Другим вариантом является краткосрочная аренда кроссоверов Jetour с опцией выкупа. Например, аренда модели Jetour Dashing в комплектации Luxury (стоимость такой машины — 2,772 миллиона рублей) стоит 112,2 тысячи рублей в месяц. Кроме того, требуется внести предоплату за бронь в размере 20 тысяч рублей.

По истечении трех месяцев аренды вы имеете возможность выкупить автомобиль по остаточной стоимости, которая составляет 2,415,770 рублей. Оплату можно осуществить как наличными, так и в кредит. Этот вариант подходит для тех, кто хочет протестировать автомобиль перед покупкой.

Оба варианта — долгосрочная подписка и краткосрочная аренда с выкупом — предлагают значительные преимущества по сравнению с традиционным приобретением автомобиля.

Выбор между долгосрочной подпиской и краткосрочной арендой с выкупом кроссоверов Jetour зависит от ваших личных предпочтений и потребностей. Обе опции предлагают уникальные преимущества и позволяют наслаждаться автомобилем без необходимости его полной покупки.