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Анонсированы ИИ-камерофоны Realme 13 Pro и 13 Pro+ с качественными камерами и Hyperimage+
Стоимость Realme 13 Pro стартует с 26 999 рупий (около $320), а Realme 13 Pro+ — с 32 999 рупий (около $394). Продажи новинок на индийском рынке начнутся 6 августа, а предзаказ будет доступен с 31 июля. Затем смартфоны должны появиться и на других рынках.

Недавно состоялся официальный анонс новых смартфонов Realme 13 Pro и 13 Pro+, которые ранее были предметом множества утечек. Несмотря на то, что эти устройства не принадлежат к флагманскому сегменту, они предлагают впечатляющие характеристики в среднеценовом классе. Оба смартфона оснащены высококачественными камерами с системой обработки изображений Realme Hyperimage+, что делает их конкурентоспособными на фоне топовых моделей.

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Realme 13 Pro и 13 Pro+ оснащены 6,7-дюймовыми изогнутыми AMOLED-дисплеями с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Экран обладает пиковым уровнем яркости до 2000 нит, что обеспечивает отличную видимость даже при ярком солнечном свете. Дисплеи покрыты стеклом Corning Gorilla Glass 7i для дополнительной защиты и отображают 100% цветовой гаммы DCI-P3, что гарантирует насыщенные и точные цвета. Кроме того, устройства обладают защитой IP65 от воды и пыли, что делает их более устойчивыми к внешним воздействиям.

Оба смартфона работают на базе процессора Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, обеспечивая высокую производительность и плавную работу приложений. Реализация до 12 ГБ оперативной памяти (RAM) и до 512 ГБ встроенной памяти гарантирует быстрое переключение между задачами и достаточный объем хранения данных. Устройства оснащены аккумуляторами емкостью 5200 мАч. В то время как Realme 13 Pro поддерживает зарядку мощностью 45 Вт, модель 13 Pro+ предлагает более быструю зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт. Обе модели поддерживают сеть 5G и работают на базе операционной системы Android 14.

Realme 13 Pro+ оборудован основной камерой на 50 МП с сенсором Sony LYT-701 и оптической стабилизацией изображения. В дополнение к этому, присутствует 8-МП широкоугольный модуль и 50-МП телеобъектив с перископическим зумом, обеспечивающий трехкратный оптический зум. Realme 13 Pro имеет основную камеру на 50 МП с сенсором LYT-600 и широкоугольный модуль на 8 МП. Обе модели оборудованы фронтальной камерой на 32 МП, а возможности обработки изображений усиливает искусственный интеллект Realme Hyperimage+, обеспечивая качественные и детализированные снимки.

Стоимость Realme 13 Pro начинается от 26 999 рупий (приблизительно $320), в то время как Realme 13 Pro+ предлагается по цене от 32 999 рупий (около $394). Продажи этих моделей начнутся на индийском рынке 6 августа, при этом предварительный заказ будет доступен с 31 июля. В дальнейшем ожидается выход смартфонов и на других рынках, что позволит большему числу пользователей оценить их возможности и характеристики.

Эти новинки от Realme подтверждают, что высококачественные технологии могут быть доступны не только в премиум-сегменте, но и в более доступных устройствах.

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