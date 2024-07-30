Несмотря на то, что Genesis G90 Limousine второго поколения вышел в 2021 году, машина никогда не продавалась в России официально.

В России появился лимузин Genesis G90 Limousine второго поколения, который представляет собой удлиненную версию флагманского седана Genesis G90. Этот роскошный автомобиль от премиум-бренда Hyundai привлекает внимание своим дизайном и техническими характеристиками. Рассмотрим подробнее, что предлагает эта модель и почему она может стать отличным выбором для ценителей комфорта.

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Genesis G90 Limousine — это не просто продленный седан, а полноценный лимузин с увеличенными размерами. Обычная версия Genesis G90 имеет длину 5275 мм и колесную базу 3180 мм, в то время как лимузин предлагает значительные увеличения: длина составляет 5465 мм, а колесная база — 3370 мм. Эти изменения обеспечивают больше пространства для пассажиров и создают ощущение изысканного комфорта.

Под капотом Genesis G90 Limousine расположен 3,5-литровый бензиновый мотор мощностью 415 л.с., который обеспечивает отличные динамические характеристики. В паре с двигателем работает автоматическая коробка передач и система полного привода, что гарантирует уверенное поведение автомобиля на дороге.

В комплектацию Genesis G90 Limousine входят передовые технологии и опции для максимального комфорта. Медиасистема с экраном диагональю 12,3 дюйма предоставляет доступ к современным мультимедийным функциям. Автомобиль оснащен 10 подушками безопасности, трехзонным климат-контролем, беспроводной зарядкой для смартфонов, а также системой вентиляции передних сидений и подогрева всех сидений. Для дополнительного комфорта предусмотрена пневмоподвеска, которая позволяет адаптировать жесткость подвески в зависимости от дорожных условий.

Стоимость лимузина Genesis G90 Limousine составляет 26,9 миллионов рублей. Несмотря на то, что модель была представлена в 2021 году, она не продавалась официально в России до недавнего времени.

Если вы стремитесь к автомобилю, который выделяется среди прочих и предоставляет непревзойденный комфорт, Genesis G90 Limousine может стать вашим идеальным выбором.