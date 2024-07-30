В Новосибирске за 3 млн рублей предлагаются два Jimny 2023 года выпуска. Цена 3 миллиона рублей — с учетом ЭПТС, утильсбора и всех необходимых для постановки на учет документов. В комплектации машин медиасистема с сенсорным экраном, камера заднего вида, кондиционер.

В последние месяцы на российском рынке наблюдается значительное снижение цен на внедорожники Suzuki Jimny, что стало настоящим сюрпризом для автолюбителей. Если в апреле 2024 года самый доступный вариант модели стоил 4,19 миллиона рублей, то в настоящее время его стоимость упала до 2,99 миллиона рублей. Это резкое снижение цен делает Suzuki Jimny более доступным для широкого круга потребителей.

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В Новосибирске можно найти Suzuki Jimny 2023 года выпуска по цене 3 миллиона рублей. Эта стоимость включает в себя ЭПТС (электронный паспорт транспортного средства), утильсбор и все необходимые документы для регистрации автомобиля. В данной комплектации присутствуют современные удобства, такие как медиасистема с сенсорным экраном, камера заднего вида и кондиционер, что делает Jimny не только доступным, но и комфортным выбором для покупателей.

Автомобили Suzuki Jimny 2024 года имеют немного более высокие цены. В Волгограде можно приобрести модель 2024 года по цене от 3,05 миллиона рублей. В Чебоксарах цены на эту модель начинаются от 3,65 миллиона рублей. Несмотря на то, что цены на новые автомобили остаются выше по сравнению с моделями 2023 года, они всё равно заметно ниже по сравнению с ценами апреля 2024 года.

Все внедорожники Suzuki Jimny имеют идентичные технические характеристики. Модель оснащена 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 102 или 105 л.с., который сочетается с 4-ступенчатым автоматом. Полный привод у Jimny подключаемый, что обеспечивает хорошую проходимость и универсальность в различных дорожных условиях.

Современные внедорожники Suzuki Jimny обеспечивают высокий уровень комфорта благодаря наличию медиасистемы с сенсорным экраном, камеры заднего вида и кондиционера. Эти функции улучшают удобство эксплуатации автомобиля и делают его более привлекательным для покупателей, которые ценят современные технологии и комфорт в своих транспортных средствах.

Снижение цен на Suzuki Jimny в России стало отличной новостью для автолюбителей, стремящихся приобрести качественный внедорожник по более доступной цене. Учитывая текущие предложения на модель 2023 года и новые варианты 2024 года, каждый покупатель сможет найти подходящий вариант, соответствующий его требованиям и бюджету.