В стоимость владения аналитики включают расходы на страхование, налоги и сборы, ТО и текущий ремонт, топливо, покупку резины и сезонную смену шин. Также в стоимость владения входит потеря автомобиля в цене за пятилетний период.

Лифтбэк «Москвич 6» стал популярным выбором среди автолюбителей, ищущих стильный и функциональный автомобиль. Однако прежде чем приобрести эту модель, важно понять, какие затраты она влечет за собой. В данной статье мы подробно рассмотрим стоимость владения «Москвич 6» на протяжении пяти лет, анализируя все связанные с этим расходы.

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Аналитики Национальной Ассоциации Промышленной Индустрии (НАПИ) провели детальное исследование стоимости владения лифтбэком «Москвич 6». Результаты показали, что за пять лет эксплуатации автомобиля в комплектации Business, покупка которого обойдется в 2,4 млн рублей, затраты на владение составят около 1,92 млн рублей.

Эти расчеты основываются на эксплуатации автомобиля в условиях Москвы с ежегодным пробегом 15 000 км. Давайте разберем, из чего складываются эти затраты.

Первоначальная стоимость автомобиля «Москвич 6» составляет 2,4 млн рублей в комплектации Business. Однако не стоит забывать об амортизации — потере стоимости автомобиля с течением времени. Ожидается, что за пять лет автомобиль потеряет значительную часть своей первоначальной стоимости, что также учитывается в общих затратах на владение.

Страхование — одна из значительных статей расходов для любого автовладельца. Владельцы «Москвич 6» в Москве должны будут учесть расходы на полис ОСАГО, а также, возможно, и КАСКО. Эти затраты зависят от множества факторов, включая стаж вождения и возраст водителя, но в среднем они составляют значительную сумму.

Автомобильные налоги и различные сборы также являются частью общей стоимости владения. В Москве эти налоги могут включать транспортный налог и различные городские сборы, которые меняются в зависимости от мощности двигателя и экологического класса автомобиля.

Регулярное техническое обслуживание (ТО) и текущий ремонт — неотъемлемая часть расходов на содержание автомобиля. «Москвич 6» требует периодических проверок и обслуживания, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии. Эти процедуры включают замену масла, фильтров и других расходных материалов, а также диагностику систем автомобиля.

Ежегодный пробег в 15 000 км предполагает существенные расходы на топливо. Средний расход топлива у «Москвич 6» составляет около 8 литров на 100 км, что при текущих ценах на бензин приводит к значительным затратам. Эксплуатационные расходы включают в себя и затраты на мойку автомобиля, парковку и возможные штрафы за нарушение ПДД.

Покупка новой резины и сезонная смена шин — обязательные процедуры для поддержания безопасности и комфорта вождения. В зависимости от условий эксплуатации и стиля вождения, шины могут изнашиваться быстрее, что требует частой замены.

Согласно расчетам аналитиков, ежегодные затраты на владение «Москвич 6» составляют примерно 383,3 тыс. рублей. Это включает в себя все вышеупомянутые категории расходов. Стоимость одного километра пробега составляет около 25,55 рубля.