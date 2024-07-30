На «Госуслугах» можно выбрать ближайшего нотариуса и удобное время визита, указать нотариальное действие, узнать перечень необходимых документов и при желании — направить их электронные копии заранее, чтобы нотариус подготовился к приёму. Для записи требуется подтверждённая учётная запись на «Госуслугах».

В России цифровизация государственных услуг продолжает набирать обороты, и новая функция на платформе «Госуслуги» позволяет гражданам легко и удобно записываться к нотариусу. С июля 2024 года эта услуга доступна в Москве, а также активно используется в Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе и Ростовской области.

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Более 6 тысяч нотариусов по всей стране, что составляет более 70% от общего числа, подключились к сервису записи через «Госуслуги». Это значительно упрощает процедуру записи, позволяя выбрать ближайшего нотариуса и удобное время для визита. Пользователи могут указать необходимые нотариальные действия, а также ознакомиться с перечнем документов, которые понадобятся для оформления. Для доступа к этой функции требуется подтверждённая учётная запись на «Госуслугах».

На платформе можно не только выбрать время и место, но и заранее отправить электронные копии документов, что позволяет нотариусу подготовиться к приёму. Это особенно удобно для граждан, которым важно сэкономить время и минимизировать визиты в офис. В число популярных нотариальных действий входят:

Удостоверение доверенностей

Открытие наследственного дела

Оформление согласий супруга на сделку

Сделки дарения имущества

Удостоверение завещаний

Новая функция на «Госуслугах» значительно облегчает взаимодействие с нотариусами, делая процесс более прозрачным и доступным. Запись через интернет помогает избежать длинных очередей и позволяет гибко планировать время. Кроме того, сервис предоставляет полную информацию о необходимых документах и нотариальных действиях, что упрощает подготовку к визиту.

Минцифры России продолжает развивать и совершенствовать платформу «Госуслуги», расширяя спектр доступных онлайн-услуг. В будущем планируется подключение к сервису всех нотариусов страны, а также внедрение дополнительных функций, которые упростят жизнь гражданам.

Цифровизация государственных услуг - это шаг к удобному и современному государственному управлению, которое делает повседневные процедуры проще и доступнее для всех.