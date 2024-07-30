Покупатели получат в подарок умные часы Honor Choice Watch. Honor 200 доступен в белом, зелёном и чёрном вариантах, а Honor 200 Pro – в белом, голубом и чёрном.

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах стартовали продажи новых смартфонов Honor 200 и 200 Pro. Новинки можно приобрести у ведущих ритейлеров, таких как МТС, «МегаФон», «Билайн», «Эльдорадо», «М.Видео», DNS и Ozon.

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Российские покупатели могут выбрать один из следующих вариантов:

Honor 200 (8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ памяти) – стартовая цена составляет 45 тысяч рублей, позже она возрастет до 50 тысяч рублей.

Honor 200 (12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ памяти) – стоит 50 тысяч рублей, в будущем цена поднимется до 55 тысяч рублей.

Honor 200 Pro (12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ памяти) – цена начинается с 65 тысяч рублей и повысится до 70 тысяч рублей.

Эти цены действуют до 12 августа 2024 года. Покупатели также получают в подарок умные часы Honor Choice Watch. Цветовые решения для Honor 200 включают белый, зелёный и чёрный, а для Honor 200 Pro – белый, голубой и чёрный.

Honor 200 Pro обладает передовыми характеристиками, включая 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1224 x 2700 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Основная тройная камера состоит из 50 Мп, 50 Мп и 12 Мп модулей. Сердцем устройства является SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, дополняемый 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор ёмкостью 5200 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку на 66 Вт.

Honor 200 отличается от Pro-версии более компактным 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1200 x 2664 пикселей и использует SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Варианты оперативной памяти включают 8 ГБ и 12 ГБ, что обеспечивает высокую производительность. Операционная система Magic OS 8.0 на основе Android 14 предоставляет пользователям современный и удобный интерфейс.

Новинки Honor 200 и 200 Pro предлагают широкие возможности и стильный дизайн, что делает их привлекательными для пользователей, ищущих мощные и надежные смартфоны. Скидки и подарки при покупке делают эти устройства ещё более привлекательными.